L’Italia nel bicchiere. Exploit dei vini dolci in occasione delle feste natalizie

RUBRICA -Un dolcissimo saluto a tutti i lettori di Lecconotizie che seguono la rubrica dedicata al vino italiano. Ebbene sì, il Natale enogastronomico 2022 è alle spalle e non mi sarei mai aspettato che tra i protagonisti assoluti di quest’anno ci fossero i vini dolci, con un vero e proprio exploit del Moscato d’Asti DOCG seguito da tanti eccellenti passiti.

Personalmente lo ritengo un ottimo segnale soprattutto perché con degli abbimamenti appropriati vengono valorizzati anche quei magnifici dolci della tradizione e della pasticceria artigianale. Piano piano, parlandone sempre, e nel rispetto dei gusti e delle abitudini personali, sembra che il palato di molti sia ormai “educato” a recepire il connubio ideale tra cibi e vini dolci.

Va detto che in questi ultimi anni il livello qualitativo dei nostri vini da dessert si è notevolmente alzato creando, in una sorta di circolo virtuoso, ulteriori stimoli ai produttori per migliorarli ulteriormente e perfezionarli. Questo impegno è stato puntualmente recepito dal consumatore, soprattutto se appassionato e competente, e i numeri di questo periodo lo confermano ampliamente.

Soprattutto la produzione del Moscato d’Asti DOCG ha beneficiato dell’avvento di attrezzature di cantina all’avanguardia che controllano tutta la filiera garantendo il giusto equilibrio tra fragranza, aromaticità, freschezza, grado alcoolico e dolcezza di un vino che si rivela il più delle volte delizioso. Alla base c’è comunque la gestione vigneto e la raccolta delle uve al giusto grado di maturazione, per esempio in un’annata particolarmente calda e siccitosa come quella appena trascorsa una nota produttrice mi ha riferito che ha vendemmiato dal 19 al 23 agosto.

Queste vendemmie anticipate hanno garantito la presenza del Moscato 2022 fresco e fragrante già da metà novembre ma, avendone assaggiati almeno cinque diversi, posso garantirvi che non hanno assolutamente pagato le anomalie climatiche.

Sempre fresco e raffinato quello di Massolino, sempre da manuale il “Rosa selvatica” di Icardi il “Nivole” di Chiarlo e quello di Gatti Piero, più dolce e consistente il “Piasa San Maurizio” di Forteto della Luja che ho puntualmente abbinato all’ottimo panettone artigianale del Panificio-Pasticceria Ciresa di Lecco regalatomi da un’amico.

Anche per ciò che concerne la gamma dei passiti, sia storici che di ultima generazione, siamo messi piuttosto bene, lo posso affermare dopo gli innumerevoli assaggi fatti in un’autunno per me ricchissimo di eventi.

Da nord a sud c’è solo l’imbarazzo della scelta ma posso consigliarvene una decina come Muscat De Chambave “Preure” Crotta de Vigneron, Loazzolo Passito “Piasa Rischei” Forteto della Luja, Recioto di Soave “Suavissimus” Nardello, Colli Orientali Friuli “Noans” Tunella, Albana di Romagna “Scacco Matto” Fattoria Zerbina, “Aphrodisium” Lazio Casale del Giglio, Petit Manseng Maremma Toscana Terenzi, Passito di Baselice Masseria Frattasi, Moscato di Noto “Al hamen” Feudo Ramaddini Nasco “Latinia” Santadi.

Anche da uve rosse si producono passiti di ottima qualità magari da abbinare a crostate ai frutti di bosco o a dolci al cioccolato. Particolarmente buoni i Moscati rosa “Vino Del Presidente” Triacca (Valtellina) e “Ushas” Cant.Cortaccia, il Recioto di Valpolicella “Vigne di Ettore”, l’Aleatico dell’Elba Tenuta delle Ripalte, il Sagrantino Lunelli e il Montepulciano “Clematis” Zaccagnini. Quest’ultimo è da condividere con gli amici appassionati spizzicando qualche buon cioccolatino ICAM che noi lecchesi apprezziamo da sempre (tassativamente fondente).

Assaggiare per credere!

Colgo l’occasione per augurarvi un sereno 2023 Roberto Beccaria

