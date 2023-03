A migliaia per la Camminata dell’Amicizia a Bosisio

E’ la 48esima edizione dell’evento benefico de La Nostra Famiglia di Bosisio

Tantissima partecipazione, in migliaia al via. Il ricavato per la riqualificazione di un padiglione dedicato ai bimbi con autismo

BOSISIO – Una marea viva di persone e un fiume di generosità: la Camminata dell’Amicizia si conferma ancora una volta tra le manifestazioni più partecipate in provincia e le sue finalità solidali dimostrano il cuore grande del territorio.

In migliaia si sono presentati domenica mattina per la partenza dalla sede de La Nostra Famiglia a Bosisio Parini, ente organizzatore dell’evento che, come in passato, ha visto la collaborazione di tante associazioni e realtà del volontariato locale.

Alle 8,30 il ‘via’ ufficiale alla Camminata sui due percorsi previsti, da 7 e da 12 chilometri, che hanno attraversato anche il paesi di Rogeno e Merone, con partenza in libertà fino alle 10.30. Tantissimi, come detto, i partecipanti: alle 9, quando ancora la gente continuava ad arrivare sempre più numerosa si erano già superati i duemila biglietti singoli venduti solo in mattina a cui si sommavano altri mille iscritti in gruppi e le prevendite dei giorni scorsi.

L’edizione numero 48 segna dunque un grande ritorno della manifestazione che, come altre iniziative, ha dovuto fare i conti con la pandemia e lo stop forzato per due anni:

“E’ il primo anno che la ‘Camminata’ torna a svolgersi nella sua formula originale – ci spiega Laura Baroffio, responsabile della comunicazione per la manifestazione – c’è stata la ‘camminata virtuale’ e lo scorso anno siamo tornati in presenza ma, a tutela dei pazienti, non si è svolta qui a La Nostra Famiglia ma siamo stati ospitati dal vicino crossodromo. Quest’anno siamo di nuovo a casa”.

Dall’organizzazione “un grazie grandissimo va ai volontari – aggiunge Bariffio- che da mesi si stanno preparando per la riuscita della giornata, grazie a quei volontari che hanno lavorato finché la salute glielo ha consentito e oggi non sono più fisicamente con noi, lo sono nei nostri pensieri e nel nostro affetto”.

La Camminata, come in passato, sostiene le attività di cura, ricerca e riabilitazione per i bambini con disabilità e i progetti di OVCI, Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale. “Parte del ricavato di questa edizione sarà utilizzato anche per un importante progetto qui a La Nostra Famiglia – spiega la referente – si tratta dalla riqualificazione del padiglione quinto, sede del progetto di riabilitazione ambulatoriale per i bambini con autismo, da zero ai cinque anni”.