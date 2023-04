Battelli sul lago di Garlate, la risposta della Navigazione Lago di Como

“L’attivazione di un servizio pubblico di linea non può prescindere da un approfondimento istituzionale”

Il sindaco di Pescate sta portando avanti la battaglia con il sindaco di Garlate: “Naturalmente sono intenzionato ad andare a fondo”

PESCATE – “La Navigazione di Como ha risposto celermente alla mia lettera e quindi il 20 aprile non mi presenterò da loro con la fascia tricolore”. Nei giorni scorsi il sindaco di Pescate Dante De Capitani, in attesa da quasi un anno di una risposta sulla questione navigabilità del lago di Garlate, aveva annunciato, se necessario, di volersi presentare di persona negli uffici.

Ora, nel giro di pochi giorni, è arrivato il riscontro tanto atteso dove la Navigazione Laghi si rende disponibile a un incontro di approfondimento sottolineando che “Il Lago di Garlate, lago della repubblica Italiana, merita giustamente rispetto e considerazione, tuttavia l’attivazione di un servizio pubblico di linea non può prescindere da un approfondimento istituzionale, atteso che esso non fa parte del bacino del Lario, ove opera il servizio pubblico di linea prestato dalla Navigazione Lago di Como. Inoltre l’accesso al lago di Garlate presuppone delle tratte fluviali. Si segnala inoltre che oltre alle opportune verifiche normative occorre valutare anche quelle tecniche/ambientali come strutture pontili e morfologia fondali”.

“Naturalmente sono intenzionato ad andare a fondo alla questione unitamente al sindaco di Garlate Giuseppe Conti per rendere navigabile il nostro tratto di lago e quindi nei prossimi giorni mi confronterò con l’Autorità di Bacino del Lario e Laghi Minori, la Provincia e soprattutto con Regione Lombardia chiedendo sostegno ai nostri tre rappresentanti mauro Piazza, Gianmario Fragomeli e Giacomo Zamperini – ha detto il sindaco De Capitani -. Ma so già che le difficoltà maggiori le troveremo nella Navigazione nonostante la disponibilità annunciata nella lettera e nonostante sia Pescate che Garlate abbiano già sul proprio territorio pontili adatti alla navigazione. È ora che il lago di Garlate ottenga la considerazione che merita perché nonostante la Navigazione di Como lo annoveri come ‘lago della Repubblica che merita rispetto e considerazione’ questa considerazione non l’ha mai avuta, ma noi sindaci di questo lago faremo in modo che le cose presto cambino”.