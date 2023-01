Calolzio, il Comando di Polizia si trasferisce in via Stoppani

La nuova sede in zona stazione di interscambio ferro-gomma

Apertura al pubblico giovedì e lunedì dalle 10.30 alle 12.30

CALOLZIO – Nuova sede per il Comando della Polizia Locale di Calolzio: la centrale operativa si è trasferita dal 2 gennaio in zona stazione di interscambio ferro-gomma, in via Stoppani 25 (Ex Mensa ICS). Al pubblico la struttura resterà aperta nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30. Resta invariato il numero di telefono: 0341 639221, mentre per eventuali contatti vi email scrivere a calolziocorte@legalmail.it. Possibilità di prenotare un appuntamento tramite il sito internet del Comune di Calolziocorte.