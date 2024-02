Calolzio. Il Milan scende in campo con Giada per dire “Stop al bullismo”

La ballerina calolziese è stata accolta dai campioni a Milanello per dare insieme un calcio al bullismo

“Un grazie infinito al Milan per aver condiviso e rilanciato con ancora più forza un messaggio di civiltà”

CALOLZIOCORTE – Si celebra oggi, 7 febbraio, la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo e la ballerina calolziese Giada Canino è scesa ancora una volta in campo contro questa ignobile forma di violenza di cui, purtroppo, sono ancora piene le cronache. Poco meno di un anno fa, proprio Giada era stata presa di mira dagli haters su TikTok per i suoi video dove balla, un fatto che aveva scatenato un’ondata di indignazione e attestati di solidarietà.

A distanza di tempo, però, l’eco della vicenda si è spenta e così, per tener viva l’attenzione, su un tema importantissimo ha chiesto la collaborazione della sua squadra del cuore, il Milan di Stefano Pioli, che non si è fatto pregare e ha deciso di affiancare questa battaglia per i diritti civili realizzando un video che è stato pubblicato proprio oggi sui canali della società sportiva rossonera.

“E’ stata un’esperienza incredibile per Giada – ha raccontato il papà Elio -. Io e Giada abbiamo pensato che non è giusto parlare di queste problematiche solo quando accadono fatti spiacevoli che poi cadono nel dimenticatoio, come è successo a lei. Perciò ho deciso di supportarla in questa cosa e abbiamo mandato un messaggio al Milan, la nostra squadra del cuore, che incredibilmente ci ha invitato a Milanello per assistere a un allenamento”.

Il primo campione che Giada ha incontrato è stato Zlatan Ibrahimović: “Conosceva la sua storia e ha mostrato tantissima umanità, le ha chiesto chi erano i suoi giocatori preferiti e così prima è andato a chiamare Leao e Giroud, poi uno ad uno tutti i giocatori sono arrivati ad abbracciare e incoraggiare Giada. Inoltre abbiamo potuto assistere all’allenamento e, altro regalo bellissimo, ci hanno invitato a San Siro per assistere alla sfida Milan-Atalanta del prossimo 25 febbraio”.

E poi l’importante incontro con l’allenatore Stefano Pioli: “Sono stati quasi mezzora a parlare, ha voluto sapere tutto, soprattutto aveva letto su internet della grande passione per la danza di Giada e dei risultati ottenuti così si è fatto raccontare della sua attività da ballerina. Prima di salutarla le ha regalato una maglia con il numero 18 visto che Giada da poco tempo è diventata maggiorenne”.

Dalla bella esperienza ne è nato un video che proprio in queste ore è stato diffuso sui canali di comunicazione del Milan: “Bullismo e cyberbullismo sono temi che vanno affrontati quotidianamente, mi fa piacere che Giada abbia deciso di portare avanti questa battaglia, io e mia moglie abbiamo il dovere di sostenerla. Un grazie di cuore all’assessore regionale alla famiglia, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini che si è fatta da tramite per contattare la squadra. E poi un grazie infinito al Milan per aver condiviso e rilanciato con ancora più forza il messaggio di civiltà”.