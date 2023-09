Calolzio. L’Associazione Nazionale Carabinieri ricorda Salvo D’Acquisto

Nell’80° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere una cerimonia solenne presso il monumento a lui dedicato

“Esempio di umanità, rispetto, senso del dovere e spirito di sacrifico. Valori che siamo chiamati a portare avanti”

CALOLZIOCORTE – L’Associazione Nazionale Carabinieri di Calolziocorte ha onorato con una cerimonia solenne l’80° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto. Stamattina i membri dell’associazione guidati dal presidente Salvatore Centamore si sono ritrovati presso il monumento accanto alla biblioteca assieme alle autorità militari e civili, alle associazioni della città e alla banda Donizetti.

E’ stata anche l’occasione per presentare e benedire il monumento dedicato proprio a Salvo D’Acquisto: “Per la realizzazione di quest’opera abbiamo incontrato tanti ostacoli burocratici – ha detto Centamore – ma grazie alla nostra tenacia supportata dall’architetto Claudio Consonni (autore del progetto) oggi possiamo mostrare il frutto del lavoro dei nostri soci. Un grazie alle persone e alle ditte che ci sono state vicine contribuendo a vario titolo”.

Dopo l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro e la lettura della Preghiera del Carabiniere, il viceprefetto aggiunto Paola Cavalcanti ha ricordato l’importanza dell’arma dei Carabinieri per la loro presenza capillare sul territorio, senza dimenticare anche gli ausili costanti dei Carabinieri in congedo nel settore della Protezione Civile.

Il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, accanto al sacrificio di Salvo D’Acquisto, ha ricordato “i sacrifici che oggi i Carabinieri svolgono sul nostro territorio a volte senza un’adeguata disponibilità di risorse e mezzi, e con delle leggi che a volte non gli consentono di svolgere fino in fondo il loro dovere perché eccessivamente garantiste. Un grazie ai volontari dei Carabinieri in congedo di Calolziocorte che, a partire dal Covid, hanno aiutato la nostra amministrazione in maniera silenziosa ma molto preziosa. L’hanno fatto in modo volontario, con spirito di sacrificio, con determinazione e capacità, sempre col massimo rispetto delle istituzioni. Grazie”.

L’assessore della Provincia di Lecco Carlo Malugani ha sottolineato come “Salvo D’Acquisto rimane un esempio per tutto, sia per i militari che per i civili, perché non si è voltato dall’altra parte come in tanti fanno oggi, ma ha sacrificato la propria vita portando avanti, con il suo esempio, i valori di umanità, solidarietà, orgoglio, altruismo, rispetto, senso del dovere e spirito di sacrifico. Oggi, davanti a questo monumento, siamo chiamati a non tirarci indietro e portare avanti questi valori”.

La sentita cerimonia si è conclusa con la benedizione del monumento da parte di Padre Pierangelo Borali, originario di Foppenico, nuovo parroco di Somasca, mentre sono stati consegnati gli attestati e le relative medaglie ai soci meritevoli dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Un piccolo ricordo è stato consegnato anche alle autorità e a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del monumento.

I soci premiati

Di seguito tutti i nomi dei soci premiati, tra parentesi gli anni di iscrizione all’associazione: Vittorio Colombo (57 anni); Isidoro Milani (40 anni); Daniele Valsecchi (50 anni); Enzo Quadrini (22 anni); Bruno Balio (25 anni); Danilo Bolis (43 anni); Loris Testa (42 anni); Romolo Carenini (25 anni); Oscar Valsecchi (23 anni).

Le foto della cerimonia