Calolziocorte. Avis e Aido festeggiano insieme tutti i donatori

30^ edizione di “Aido in festa” e 59^ edizione della Festa del Donatore

Ormai da qualche anno le due associazioni hanno deciso di unirsi con un ricco programma di festeggiamenti

CALOLZIOCORTE – In occasione della 30^ edizione di “Aido in festa” e della 59^ Festa del Donatore, il Gruppo Aido “Piero Villa” e la comunale Avis “Giovanni Mapelli” di Calolziocorte sono protagonisti di importanti eventi che si svolgeranno nei vari week-end del mese di ottobre.

Il programma

Il Gruppo Aido, sarà presente sabato 12 e domenica 13 ottobre con la tradizionale iniziativa “Una rosa per l’Aido”. Tutte le Sante Messe di sabato 12 e domenica 13 ottobre delle Parrocchie di Calolzio, Foppenico, Sala, Rossino e Pascolo saranno dedicate ai Donatori Aido di Calolziocorte e sul sagrato delle chiese i volontari Aido “offriranno” la rosa simbolo del Gruppo.

Domenica 20 ottobre, si terrà presso il Monastero del Lavello la 59^ Festa del Donatore Avis con la benedizione dell’opera d’arte al Monumento Avis presso il Cimitero Maggiore di Calolziocorte alle ore 8.45, la celebrazione della Santa Messa alle ore 9.30 e la premiazione degli avisini che hanno raggiunto traguardi importanti. Ai festeggiamenti sono invitati tutti gli avisini e simpatizzanti, e si svolgeranno con la presenza delle autorità locali e delle Avis Comunali della Provincia di Lecco e Bergamo.

Sabato 26 ottobre alle ore 21, i festeggiamenti delle due associazioni si concluderanno con un invito a teatro: presso il cinema Auditorium di Calolziocorte, verrà messa in scena dalla Compagnia Teatrale “La Sarabanda” la commedia di Carlo Goldoni: “La locandiera” (ingresso gratuito). L’invito è esteso a tutti.

“L’iniziativa messa in cantiere dalla Comunale Avis e dal Gruppo Aido di Calolziocorte, ormai giunta alla sua quinta edizione, è stata denominata “Festeggiamo Insieme”, per riprendere quanto era stato organizzato nell’aprile 2015 dalle due associazioni di volontariato, in occasione degli importanti anniversari: 50° dell’Avis e 45° dell’Aido, festeggiati con una serata con canti gospel e l’inaugurazione del parco Don Gnocchi”.

