Monte Marenzo. Una nuova iniziativa… aspettando il Giro d’Italia

Domenica 30 aprile la Polisportiva al Passo Valcava ad attendere i ciclisti amatoriali

Il ricavato sarà devoluto al reparto di oncologia dell’ospedale Manzoni di Lecco

MONTE MARENZO – Monte Marenzo e la locale Polisportiva si preparano ad accogliere il Giro d’Italia che passerà dal paese della Valle San Martino il prossimo 21 maggio. Il vulcanico responsabile dell’area sociale della Polisportiva Angelo Fontana, dopo l’iniziativa benefica legata alla sottoscrizione a premi presentata qualche settimana fa, ha pensato a un modo per coinvolgere anche i ciclisti amatoriali.

“La Valcava di Torre de’ Busi è una bella e impegnativa salita, che dovranno affrontare i ciclisti del 106° Giro d’Italia il 21 maggio 2023 provenienti da Monte Marenzo – ha spiegato Fontana -. Per i ciclisti amatoriali, quando si arriva al valico a quota 1.336 metri fermarsi al chiosco di Angelo Brumana e mangiare un panino con la salamella non dico che è

un obbligo, ma quasi. Domenica 30 aprile saremo presenti presso il chiosco per proporre i biglietti della sottoscrizione a premi legata al Giro d’ Italia, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di oncologia dell’Ospedale Manzoni di Lecco. Tra tutti i ciclisti che nella mattinata del 30 aprile saliranno a Valcava e acquisteranno uno o più biglietti della sottoscrizione, verranno estratti a sorte 10 panini con la salamella offerti da Angelo Brumana”.

Dove trovare i biglietti della sottoscrizione

Albergo Ristorante Pizzeria Bellavista Via Baraccano 12, Carenno

Animelli Stefano Generi Alimentari Via Alessandro Manzoni 30 Monte Marenzo

Auser Insieme Monte Marenzo Via Papa Giovanni XXIII 19. Monte Marenzo

Bar Centro Sportivo via Colombara Monte Marenzo.

Bar Caffè La Fornace Via A. Manzoni, 8 Monte Marenzo

Buffetti di Gianluigi Amigoni via Martiri della Libertà Calolzio

Carpenteria Colombo Via Artigianale, 1, Monte Marenzo

Centro Carni Cavallo corso Dante. 25, Calolzio

Cgil via F.lli Calvi 14 Calolzio.

Circolo Arci Erve

Conad Calolzio via Resegone 1

Comini Srl via Industriale 26 Monte Marenzo.

Cooperativa Dei Lavoratori Piazza Municipale, 1 Monte Marenzo

Farmacia di Rossino, via XI Febbraio n° 1

France’s Edicola Bazar Ospedale di Lecco

Parroccchia di Sangottardo Torre de Busi

Pampi Cafe’ via Statale 1081 Garlate

Ristorante Pizzeria Patrunzì Via B. Colleoni, 7, Monte Marenzo.

SLAB – Tutto per il ciclista via G.di Vittorio 3 Lecco,

Thelma&Louise Via Attilio Galli, 1, Calolziocorte.

Persone singole