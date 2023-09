50^ Camminata Manzoniana: magliette “special edition” per i primi 1000 iscritti

La celebre camminata festeggia i 50 anni

La data da segnare in rosso sull’agenda è quella del 1° ottobre

LECCO – Magliette celebrative in tiratura limitata per i primi mille iscritti alla Camminata Manzoniana che quest’anno compie 50 anni.

“Abbiamo voluto festeggiare questo importate traguardo realizzando le magliette del 50°, ma non saranno per tutti. Sono in tiratura limitata e le consegneremo alle prime mille persone che si iscriveranno a questa edizione”.

Così LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) promotrice dell’ormai celebre camminata annuncia la prima delle novità che caratterizzeranno questa edizione speciale.

La data da segnare in rosso sull’agenda è quella del 1° ottobre, quando “sulle tracce del Manzoni” come recita il claim della kermesse manzoniana, si darà il via alla camminata che, come sempre, prevede tre percorsi: quello Rosso da 20 chilometri, quello Giallo da 11 e quello Verde da 5,5 chilometri.

“Le iscrizioni sono aperte – fanno sapere da LTM – Come sempre l’auspicio è quello di vedere una grande partecipazione che è stato per gli anni precedenti e, in occasione del 50°, speriamo ancor meglio. L’unica variabile resta il meteo, ma confidiamo nella buona sorte”.

A patrocinare la camminata che sosterrà Fondazione Telethon, ci sono Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco.

Iscrizioni quindi aperte telefonando al numero 349.7837200 oppure scrivendo all’indirizzo mail: camminatamanzoniana@ltmlecco.it