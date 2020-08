Coronavirus: +239 casi in Lombardia. “Due terzi sono rientri dall’estero”

Salgono i contagi accertati in Lombardia, nel lecchese restano contenuti

La maggior parte riguardano viaggiatori di rientro e under 50

MILANO – Incremento deciso dei casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia: sono 239 i nuovi contagi accertati (erano 184 nella giornata di sabato) a fronte di 13,6 mila tamponi effettuati, incrementati anche questi di numero (circa 600 in più nell’ultimo giorno).

Delle persone risultate positive, “190 hanno meno di 50 anni – fa sapere da Regione Lombardia l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – Due terzi delle positività riguardano cittadini che rientrano dall’estero e i loro contatti diretti. L’incremento dei casi positivi in Lombardia va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati”.

Per Regione Lombardia “dati in linea o migliori di altre regioni”

“Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale. In tal senso, negli ultimi giorni, le percentuali della Lombardia sono in linea e spesso migliori di quelle di altre regioni – dice Gallera – In tre giorni grazie alle postazioni attivate all’aeroporto di Malpensa sono stati effettuati 4.200 tamponi. Solo oggi ne sono già stati fatti altri 1.200 e contiamo di arrivare a 2.000 entro sera”.

“I primi 1800 esiti refertati hanno evidenziato 8 positività. Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente. A Linate invece sono stati eseguiti 760 tamponi in due giorni e allo spazio adiacente la fiera di Bergamo, 600 tamponi da ieri mattina per i passeggeri in arrivo allo scalo di Orio al serio”.

“Usate la mascherina”

“Non siamo in una situazione di emergenza ma non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia, ore più che mai – prosegue l’assessore – L’utilizzo della mascherina e il rispetto delle norme di sicurezza in questo momento è importante almeno come lo è stato durante la fase 1. Dobbiamo evitare che la diffusione del virus torni a moltiplicarsi in modo esponenziale”.

Nel lecchese dati stabili

In provincia di Lecco i nuovi casi di Coronavirus registrati giornalmente hanno un trend contenuto, di poche unità. Sono sei quelli rilevati nell’ultimo bollettino di Regione Lombardia.

IL REPORT

– i tamponi effettuati: 13.663, totale complessivo: 1.483.556

– i nuovi casi positivi: 239 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.678 (+29), di cui

1.265 dimessi e 74.413 guariti

– in terapia intensiva: 14 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 148 (=)

– i decessi, totale complessivo: 16.856 (4)

I CASI PER PROVINCIA

Milano: 89, di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 32;

Brescia: 46;

Como: 14;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 7;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 16;

Pavia: 5;

Sondrio: 0;

Varese: 13.