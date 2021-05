La prossima settimana saliranno a 11 le linee vaccinali operative al Palataurus

Sei alla Technoprobe di Cernusco. A Barzio si utilizzerà anche il vaccino monodose Johnson & Johnson

LECCO – La campagna vaccinale nel lecchese preme ulteriormente l’acceleratore: dalla prossima settimana aumenteranno le attuali linee vaccinali attivate negli ‘hub’ della provincia.

In particolare, al Palataurus si passerà dalle 8 linee che erano in funzione questa settimana alle 11 linee attivate della prossima grazie anche al supporto dei medici di famiglia che gestiranno due linee del cento vaccinale di Lecco.

I medici di base, 52 in tutto coordinati dalla Cooperativa Cosma, si alterneranno su turni a partire da martedì. La stessa cooperativa di medici gestisce due linee anche al centro vaccinale di Cernusco, allestito alla Technoprobe, dove sempre dai prossimi giorni ne saranno attivate complessivamente sei, una in più rispetto all’ultima settimana.

Novità anche a Barzio dove, se il numero di linee vaccinali resterà immutato (tre linee attivate per 432 vaccinazioni al giorno), da domani sarà utilizzato per la prima volta nel lecchese Johnson & Johnson, vaccino monodose che non necessiterà di richiamo. Il siero prodotto della casa farmaceutica statunitense è già in uso dalla scorsa settimana nel vicino hub di LarioFiere a Erba. A Barzio saranno disponibili sia Johnson & Johnson che il vaccino Pfizer.

Complessivamente, con venti linee di vaccinazione totali, nel lecchese dalla prossima settimana sarà possibile effettuare ogni giorno circa 2.880 somministrazioni di vaccino.

Un bel traguardo per la provincia di Lecco che resta seconda in Lombarda dopo Cremona per numero di persone vaccinate (il 35,66% ha già ricevuto almeno la prima dose), con 140 mila vaccinazioni totali, di cui 39 mila richiami. Da lunedì, inoltre, si apriranno le prenotazioni anche per gli over 50 (vedi l’articolo)