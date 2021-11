A guidare la classifica è il liceo scientifico del Bachelet di Oggiono: ottimi risultati anche per il Grassi e l’Agnesi

La classifica di Eduscopio 2021 valuta la capacità di una scuola superiore di preparare all’università o al mondo del lavoro

LECCO – ll miglior liceo scientifico nel Lecchese? E’ il Bachelet di Oggiono, che risulta anche la migliore scuola di tutta la provincia, seguito a stretto giro dal liceo Grassi di Lecco e dall’Agnesi di Merate, tutti con un punteggio superiore a 90/100. E’ quanto si evince dall’analisi dell’edizione 2021 di Eduscopio, la nuova classifica (online da oggi, giovedì 11 novembre) aggiornata delle migliori scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Il portale, nato nel 2014 e gratuito, si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18) in circa 7.500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

La classifica redatta da Eduscopio si basa per quello che concerne la valutazione della scuola che meglio prepara al percorso universitario sull’ormai famoso indice Fga, calcolato mettendo insieme, in un rapporto paritetico, la media dei voti e la percentuale di esami superati dai diplomati di ogni scuola.

Due invece i parametri calcolati per quanto riguarda la capacità della scuola superiore di “rispondere” alle esigenze del mercato del lavoro, ovvero l’indice di occupazione tra i diplomati e la coerenza tra gli studi fatti e la professione svolta.

Di seguito proponiamo la classifica degli istituti lecchesi, individuati nel raggio di 20 chilometri di distanza dal capoluogo manzoniano. Sul sito https://eduscopio.it/# è possibile trovare anche la scheda di valutazione di ogni singolo istituto.

Per prepararsi all’Università

Liceo classico

Liceo scientifico

Scientifico scienze applicate

Scienze umane

Scienze umane economico sociale

Linguistico

Artistico

Tecnico economico

Tecnico tecnologico

Di seguito invece le schede relative alla classifica delle scuole, suddivise per indirizzi, che meglio preparano al mondo del lavoro. Come dicevamo, sono due i parametri considerati: l’indice di occupazione (rappresentato nella colonna con l’icona dalla stretta di mano) e la coerenza tra gli studi fatti e il lavoro svolto (nella colonna l’icona del puzzle).

Tecnico economico

Tecnico tecnologico

Professionale servizi

Professionale Industria e Artigianato