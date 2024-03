Jump! I giovani del territorio incontrano il mondo del lavoro

La Provincia di Lecco vuole favorire l’incontro tra i giovani, le aziende del territorio e le agenzie per il lavoro

L’evento si rivolge agli studenti dell’ultimo anno delle superiori e ai giovani tra i 18 e i 29 anni disoccupati

LECCO – Mercoledì 3 aprile dalle 8.30 alle 13.30 al Palataurus di Lecco si terrà l’evento JUMP! JUnior MarketPlace, una giornata d’incontri organizzata dalla Provincia di Lecco per favorire l’incontro tra i giovani, le aziende del territorio e le agenzie per il lavoro.

L’evento vedrà la partecipazione della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e del Consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri impiego Carlo Malugani, dell’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi e del Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, si rivolge agli studenti dell’ultimo anno delle superiori e ai giovani tra i 18 e i 29 anni disoccupati o inattivi residenti in provincia di Lecco, che avranno l’opportunità di entrare in contatto con oltre 20 aziende appartenenti a tutti i settori economici e numerose agenzie per il lavoro del territorio, favorendo la conoscenza del mercato del lavoro lecchese.

Tra gli stand saranno presenti anche i servizi dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e il servizio Collocamento mirato, rivolto ai lavoratori con disabilità.

L’iscrizione si effettua al seguente link https://www.eventbrite.com/e/jump-junior-marketplace-tickets-847112725967 o mediante QR Code presente nella locandina. L’evento rientra nell’ambito del calendario di iniziative promosse dalla Provincia di Lecco per il raggiungimento degli obiettivi strategici della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego concordati con Regione Lombardia.

“JUMP! è un’occasione importante per i ragazzi che devono muovere i primi passi nel mondo del lavoro e farsi un’idea di alcune delle tante opportunità lavorative che il nostro territorio offre – commenta il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri impiego Carlo Malugani – Le aziende aderenti operano in differenti settori economici che rappresentano una parte importante del nostro sistema imprenditoriale. Inoltre, la presenza dei nostri operatori dei Centri per l’impiego e del Collocamento mirato, insieme alle agenzie per il lavoro, vuole promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Mi auguro che tantissimi giovani apprezzino questa opportunità e che la partecipazione sia numerosa”.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO