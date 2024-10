La Kolbe si prepara all’open day: otto laboratori per scoprire la scuola

L’evento sarà l’occasione per esplorare l’offerta didattica

Sabato 26 e domenica 27 ottobre porte aperte alla scuola secondaria di I grado

LECCO – Sabato 26 e domenica 27 ottobre la Scuola Secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” di Lecco aprirà le sue porte per il tradizionale Open Day, offrendo a genitori e ragazzi la possibilità di scoprire in prima persona l’approccio educativo che contraddistingue l’istituto.

L’evento sarà l’occasione per esplorare l’offerta didattica della scuola, dove l’educazione è intesa come una relazione viva e autentica tra giovani e adulti, capace di accompagnare ogni studente nella scoperta e valorizzazione delle proprie qualità.

Durante l’Open Day, saranno organizzati otto laboratori disciplinari, in cui ogni studente sarà coinvolto attivamente. I laboratori, sviluppati su una logica pluridisciplinare, mostrano come la Kolbe intenda educare i ragazzi a una comprensione critica e consapevole della realtà, favorendo attività che si svolgono e si arricchiscono durante l’intero ciclo scolastico.

“Pionieri in cerca di diamanti è lo slogan scelto per quest’anno – ha spiegato la preside Diletta Gallucci – un richiamo a un percorso che valorizza i ragazzi per il valore prezioso che sono e li guida nella ricerca del proprio cammino, proprio come diamanti nella roccia. Ogni laboratorio sarà quindi un’opportunità di crescita, un luogo dove i ragazzi possano esprimersi e sperimentare insieme agli insegnanti, convinti che l’educazione sia un rapporto: espressione della libertà di chi cerca una strada e chi può indicare un’ipotesi di cammino”.

L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 alla Kolbe. In entrambi i giorni alle 11 la preside Gallucci parlerà con tutti i genitori presenti.