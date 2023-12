L’Associazione COE vince due premi del 30° Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV

“Questi due premi sono storici e pieni di significati per il lungo cammino della nostra Associazione COE tracciato 60 anni da Don Francesco Pedretti”

LECCO – Sabato 2 dicembre 2023 si è svolta a Roma la premiazione promossa da FOCSIV in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato dell’ONU che ricorre ogni anno il 5 dicembre.

“La nostra Associazione è felice e onorata di aver ricevuto il Premio Progetto Cooperazione Internazionale 2023 e il Premio Servizio Civile Universale 2023 della trentesima edizione del Premio del Volontariato Internazionale promosso da FOCSIV ETS, la più grande federazione italiana di Organismi cristiani di cooperazione e volontariato internazionale della quale siamo soci da sempre”, spiega André Siani, Presidente dell’Associazione COE.

Alma de Colores è il progetto promosso da una famiglia del biellese che ha coinvolto l’associazione lecchese in un percorso di solidarietà internazionale in Guatemala che si è trasformato in un vero progetto e ha raggiunto gli obiettivi prefissati. “Da un’amicizia è nata un’appartenenza associativa e relazione importante con i sostenitori della provincia di Biella, oggi Mongrando è a tutti gli effetti una sede operativa dell’Associazione COE”.

“Per Don Francesco Pedretti, il nostro fondatore – continua Siani – le famiglie sono sempre state molto importanti e abbiamo sempre aperto i nostri progetti ad esperienze di volontariato per le famiglie. Il nucleo di Marinella Bacchio, Marco D’Herin, i figli Elia e Giulio ne è un esempio e con questo premio vogliamo incoraggiare nuove famiglie ad accostarsi alla cooperazione internazionale. Michele Scolari ha incarnato a pieno il senso di un operatore volontario in Servizio Civile Universale. Ha messo in campo la disponibilità e lo spirito di servizio, l’impegno civico e la sobrietà che hanno caratterizzato la figura dell’obiettore di coscienza e ha aggiunto la competenza e la passione di un percorso da giurista e in tutela dei diritti umani. In un contesto non facile dal punto di vista ambientale come quello di Garoua, nel Nord del Camerun, ha lavorato a stretto contatto con l’equipe del partner locale mettendo in campo la sua formazione e le sue conoscenze, studiando in maniera approfondita il sistema di diritto camerunese per assistere i detenuti incarcerati senza giusto processo, offrendo formazione e aggiornamento agli operatori locali e introducendo approcci e metodologie per dare informazioni e sensibilizzare sui propri diritti in maniera comprensibile ed immediata chi ne fosse stato privato”.

“Questi due premi sono storici e pieni di significati per il lungo cammino della nostra Associazione COE tracciato 60 anni da Don Francesco Pedretti. Vediamo in questi premi il frutto del nostro impegno per promuovere e fare vivere ovunque i valori di diversità, equità e inclusione per costruire un mondo migliore. Ringraziando FOCSIV per il Premio e la Giuria che ha votato le nostre candidature, estendiamo a tutti l’invito a vivere esperienze di volontariato in Italia e all’estero, la data del 5 dicembre che è la Giornata mondiale del volontariato deve incoraggiarci in questi percorsi” .