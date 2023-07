Lavori al nido Arca di Noè: “Il cantiere terminerà per l’inizio del nuovo anno”

La prima parte dei lavori è stata svolta nel mese di luglio

Il consiglio comunale approva anche la convenzione con gli asili nido no profit per l’aumento dei posti convenzionati

LECCO – Il cantiere all’asilo nido Arca di Noè, in via Adamello a Lecco, procede secondo il cronoprogramma che ne fissa il termine alla fine del mese di agosto. L’aggiornamento è stato dato nel corso del consiglio comunale dagli assessori Emanuele Manzoni, al Welfare, e Maria Sacchi, ai Lavori pubblici.

La discussione è partita da una domanda del consigliere d’opposizione Simone Brigatti, di Lecco merita di più- Lecco ideale: “Mi risulta non ci siano state comunicazioni ufficiali alle famiglie, non c’è chiarezza sulle date e su come verranno gestiti i bambini”.

“Ad aprile scorso ci siamo resi conto di dover intervenire strutturalmente sull’edificio dell’asilo nido – spiega l’assessore Manzoni -, ci siamo subito attivati per informare le famiglie – con una lettera a mia firma datata 18 aprile, e con un incontro il 21 – della necessità e della modalità dell’intervento. I lavori avrebbero necessitato di due mesi, quindi abbiamo pensato di impostarli nel periodo estivo. A luglio i bambini del nido sono stati spostati alla vicina scuola materna Acquiloni – chiusa per il mese – ad agosto l’asilo nido sarà già chiuso. A scopo cautelativo e solo se saranno necessari altri giorni di lavori rispetto a quelli a cronoprogramma, abbiamo pensato al Centro per famiglie “Dire fare giocare” – continua l’assessore -, ma si tratta di una premura, proprio per non trovarci all’ultimo giorno senza eventuali soluzioni. Inoltre consapevoli del disagio e che qualche famiglia poteva non accettare lo spostamento, con una delibera di Giunta abbiamo deciso per l’abbattimento totale della retta per le famiglie che avessero avanzato qualche perplessità. Nel mese di luglio nessuna famiglia ha deciso di autosospendersi dal servizio di asilo nido, nonostante avessimo messo a disposizione l’abbattimento del 100%, la stessa possibilità è prevista a settembre”.

A confermare che i lavori procedono senza intoppi è l’assessore Sacchi: “Il cronoprogramma prevede che i lavori iniziati a luglio terminino a fine agosto, al momento siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma”.

Lo schema di convenzione con gli asili nido no profit

E’ stato approvato dal Consiglio comunale, nel corso della seduta di lunedì, lo schema di convenzione con i gestori non profit di servizi per la prima infanzia in città. La convezione ha lo scopo di aumentare l’offerta pubblica di asili nido e centri per la prima infanzia oltre a condividere progetti, attività didattiche, sperimentazioni e corsi di aggiornamento. La sottoscrizione della convenzione permette inoltre alle famiglie di aderire alla misura regionale “nidi gratis”, che abbatte sensibilmente i costi delle rette per le famiglie. Si tratta di uno schema di convenzione rodato, che va in continuità con il percorso di collaborazione portato avanti in passato con gli enti non profit della città che offrono un servizio con caratteristiche organizzative e qualitative del tutto analoghe ai nidi comunali.

A fronte dei 100 mila euro di risorse stanziate dal Comune di Lecco, finalizzato al contenimento delle rette, nell’ambito della convenzione i soggetti gestori non profit si impegnano a rispettare standard di qualità richiesti dal Comune e dai criteri di accreditamento e ad applicare tariffe che tengano conto dell’indicatore ISEE.

Dopo l’aumento dei posti e degli orari negli asili nido comunali nel 2021 e il progetto presentato quest’anno per un nuovo asilo nido nella ex scuola primaria di Bonacina, si tratta di un nuovo investimento dell’amministrazione per servizi per minori. “Vogliamo garantire percorsi educativi a tutti i minori che abitano la nostra città, fin dalla più tenera età, perché sappiamo che farlo oggi permette di prevenire l’abbandono scolastico domani e significa dunque creare i presupposti per una società dove nessuno resta escluso. – afferma l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni – Vogliamo garantire anche strumenti di conciliazione vita – famiglia – lavoro per i genitori e, in particolare, le mamme che non devono trovarsi a scegliere tra la genitorialità e altri aspetti importanti della loro vita. Sono queste le ragioni che stanno alla base della delibera proposta e approvata in consiglio comunale lunedì.”

Lo schema di convenzione prevede una durata biennale, scadrà dunque il 31 agosto del 2025.