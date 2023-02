Lecco. Con il Decanato quattro incontri di formazione quaresimale

Appuntamento ogni lunedì, dal 6 al 17 marzo, al cine teatro Aquilone

Al centro della riflessione la suggestione fornita da Papa Francesco di attraversare il cambiamento nella chiesa

LECCO – Quattro incontri, ogni lunedì dal 6 al 27 marzo alle 21 al cinema e teatro Nuovo Aquilone, per riflettere sulla suggestione fornita da Papa Francesco con la frase “Non un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca”.

Prende ispirazione da quanto dichiarato dal Pontefice nel novembre del 2015 Papa Francesco, parlando alla Chiesa italiana, il percorso di formazione proposto dal Decanato di Lecco per la Quaresima.

“Papa Francesco disse: “Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere” – spiegano gli organizzatori che aggiungono -. Questo percorso mira a immaginare come vivere queste sfide a livello ecclesiale. Per farlo partiremo da un approccio biblico, in particolare con uno sguardo su come la prima Chiesa ha saputo affrontare i grandi cambiamenti. Indagheremo poi come l’etica sia implicata in questa fase. Sarà importante avere anche uno sguardo su alcuni dati evidenti e tra questi non possiamo ignorare la diminuzione del numero di preti nella nostra Diocesi e non solo. Infine, l’attenzione sarà posta sul ruolo decisivo dei laici per pensare cammini di Chiesa sinodale”.

Il percorso quaresimale comincerà lunedì 6 marzo alle 21 con la serata “Con franchezza e senza impedimento”. Una prospettiva di teologia biblica con relatore Padre Roberto Pasolini, biblista e docente di sacra scrittura. La volta successiva, lunedì 13 marzo, toccherà invece a Donatella Abignente, teologa morale e docente di teologia fondamentale parlare di conversione e giustizia sviscerando il tema “Perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?” . Si parlerà invece delle prospettive teologiche e pastorali per affrontare il cambiamento dovuto al sempre minore numero di parroci con don Martino Mortola, teologo sistematico e docente di ecclesiologia, chiamato il 20 marzo per la serata intitolata “Quando manca il prete”.

Il ciclo di incontri di formazione quaresimale verrà chiuso il 27 marzo con don Mario Antonelli, teologo fondamentale e vicario episcopale, invitato a parlare di “Ministeri istituiti: battesimo in fiore?”.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.