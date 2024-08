Lecco. Divieto di balneazione fino a revoca in località Rivabella

Concentrazione di Escherichia coli sopra la soglia di guardia

Il comune di Lecco ha emesso un’ordinanza a tutela della salute

LECCO – Ats Brianza, nei giorni scorsi, ha comunicato al Comune di Lecco la necessità di interdire a scopo cautelativo la balneazione in località Rivabella per inquinamento a causa della presenza di Escherichia Coli in concentrazione maggiore di 1.000 UFC (unità formanti colonia) ogni 100 millilitri.

Il sindaco di Lecco ha quindi firmato un’ordinanza che dispone il divieto di balneazione fino a revoca. Il Comune di Lecco si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità a garanzia della salute nel rispetto del quadro normativo vigente. In caso di violazione dell’ordinanza è possibile incorrere in una sanzione da 25 a 500 euro.

QUI L’ORDINANZA COMPLETA