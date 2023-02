Lecco: la coop Arcobaleno lancia il progetto Pulminoamico

Presentato il progetto Pulminoamico che vede la collaborazione di una quarantina di imprenditori del territorio

E’ stato messo a disposizione un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con fragilità fisica

LECCO – Si chiama Pulminoamico ed è il progetto dedicato ai cittadini con disabilità, ridotta capacità motoria o in condizioni di fragilità sociale presentato ieri, venerdì, a Lecco alla presenza dell’assessore al Welfare Emanuele Manzoni.

L’iniziativa vede protagonista la Cooperativa L’Arcobaleno, che gestisce il Centro diurno integrato per anziani Laser, che ha deciso di iniziare il 2023 con una collaborazione estremamente concreta, attivando la collaborazione con Pulminoamico, con gli imprenditori del territorio e il Comune di Lecco. Tramite questo progetto è stato messo a disposizione, in comodato d’uso gratuito, un veicolo adeguatamente attrezzato per il trasporto di persone con fragilità fisica. Il nuovo pulmino sostituirà il vecchio mezzo che ha ormai raggiunto ben 200.000km. L’azione, patrocinata dal Comune di Lecco, sarà possibile grazie al coinvolgimento di 40 imprenditori del territorio che avranno la possibilità di applicare il loro logo sulla carrozzeria del pulmino a fronte di una donazione.

Gli sponsor, contribuendo all’iniziativa, abbatteranno le barriere e diverranno parte attiva della comunità migliorando la qualità della vita di molte persone con difficoltà motorie. “Pulmino significa viaggio, e in un viaggio non è importante solo la meta, ma anche come ci si arriva. Da soli o in compagnia, su un mezzo più o meno confortevole, impiegando un tempo più o meno lungo. Salire sul pulmino è come mettere già un piede all’interno del Centro, perché è già tempo di vita e di relazione” ha precisato Fabio Crimella, direttore del Centro laser.