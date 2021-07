Cantieri stradali, come cambia la viabilità nei prossimi giorni a Lecco

LECCO- Pubblichiamo l’avviso del Comune di Lecco sulle modifiche alla viabilità previste per questa settimana:

via Bovara, tratto compreso tra il civico 26 e il civico 32, al fine di permettere lo svolgimento di evento culturale viene istituto divieto di circolazione veicolare dalle 15 alle 22 di martedì 13, martedì 20 e martedì 27 luglio (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso in fase di emergenza);

via Campanella, su tutto il tratto, per lavori di rinnovo tubazione del gas (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Gas) dal 5 luglio al 5 agosto dalle 8.30 alle 18 viene istituito: senso unico alternato disciplinato con movieri; divieto di circolazione veicolare qualora, per il ridotto calibro stradale, la presenza del cantiere non consenta il senso unico alternato di marcia (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale);

via ai Poggi, per intervento con autogrù sull’elettrodo aereo dal 12 al 15 luglio (impresa Rete Terna Italia) viene istituito: divieto di transito veicolare in via ai Poggi, tratto compreso tra il civico 83/G ed il civico 83/C1, dalle 8.30 alle 17 dei giorni 12 e 13 luglio e sarà garantito il transito pedonale con un passaggio di larghezza non inferiore a 90 cm per tutta la durata dei lavori; divieto di sosta con rimozione forzata h24 in via ai Poggi altezza civici 112/A e 83; senso unico alternato a mezzo impianto semaforico mobile, con regolazione in base all’andamento del cantiere, in via ai Poggi, tratto compreso tra il civico 112/A e l’intersezione con via per Erna, dalle 8.30 del 12 luglio alle 17 del 15 luglio e sarà garantito un calibro della carreggiata stradale non inferiore a 2.90m per tutta la durata dei lavori; divieto di transito veicolare in via ai Poggi, tratto compreso tra il civico 114 ed il civico 95/D, regolato da movieri durante le sole fasi di sormonto della sede stradale con elicottero, dalle 8.30 alle 13.30 del 14 luglio e dalle ore 8.30 alle ore 17 del 15 luglio, l’attesa massima sarà di circa 15′, ad eccezione dei mezzi di soccorso e pronto intervento per i quali è prevista la sospensione immediata delle lavorazioni;

via Petrella, proroga di divieto di transito veicolare e di transito pedonale sulla scalinata dal 25 giugno al 30 luglio (impresa Vitali Pietro srl per conto del Comune);

via Belfiore, tratto all’altezza tra via Achille Grandi e via Baracca, istituzione di divieto di circolazione veicolare per lavori di rifacimento pavimentazione in orario notturno dalle 20 alle 6 del 15 e 16 luglio (impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco).