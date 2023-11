Lecco per i bambini: un bando per rendere locali e negozi ‘family friendly’

Contributi per le attività commerciali per l’acquisto di attrezzature e allestimenti di spazi idonei per i bambini

Soddisfatti Comune e commercianti: “Verso una città sempre più accogliente e a misura di famiglie”

LECCO – Il Comune sostiene le attività commerciali che si vogliono impegnare a rendere più fruibili i loro spazi ai più piccoli con un contributo per l’acquisto di attrezzature e allestimenti di spazi idonei. Il bando ‘Spazi Family Friendly’ apre oggi, 14 novembre, fino al 27 novembre: potranno presentare domanda tutte le imprese del settore commerciale, della ristorazione, terziario e artigianale della città. Oggetto dei contributi le spese sostenute nel 2023 a partire dalla data di pubblicazione del bando e interamente saldate nel 2023.

“Con questa iniziativa vogliamo rendere gli spazi commerciali luoghi attrattivi per le famiglie con bambini – hanno spiegato gli assessori Alessandra Durante (Famiglia) e Giovanni Cattaneo (Attrattività Territoriale-Commercio) – andando incontro sia i cittadini che ai turisti per la fruizione della città attraverso la messa a disposizione di attrezzature e spazi bimbi. La città può essere ancora più accogliente se i genitori sanno di poter andare in un esercizio pubblico o in un negozio che abbia uno spazio dedicato ai più piccoli“.

“Qualche mese fa il caso delle compagnie aeree che offrivano la possibilità di acquistare biglietti per voli child-free ha fatto molto discutere – ha aggiunto l’assessore Durante – questo personalmente mi ha fatto riflettere: al di fuori degli asili e delle scuole, nessun altro spazio del vivere quotidiano è a portata di bambino e io credo che affinché i più piccoli possano vivere gli spazi degli adulti con meno fatica, debbano potere avere un ambiente pensato per loro”.

“Il bando “Spazi Family Friendly” vuole provare a sensibilizzare i commercianti e gli esercenti verso scelte di acquisto di arredi e materiali che rendano gli spazi più vivibili per i bambini, rendendoli così più attrattivi per le famiglie – ha continuato Durante – sento spesso i genitori chiedere dove fare merenda con i bambini o dove andare a pranzo e quasi sempre la risposta ‘invia’ fuori città, e questo è un peccato. Basta davvero poco per andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli: dalle attrezzature come i fasciatori, mangiapannolini, seggioloni e riduttori, scaldabiberon e scaldapappa a tutto ciò che può dare vita ad uno ‘spazio bimbi’, tavolino con sedie, dei cuscini, i colori, una libreria, per fare degli esempi. Sarebbe poi bello che i fasciatoi venissero allestiti anche nel bagno degli uomini o realizzare uno spazio per il cambio utilizzabile in comune sia dalle mamme che dai papà”.

La dotazione finanziaria prevista per ora dal bando è di 1.600 euro: “E’ un inizio, ma ci piacerebbe integrare questa cifra – ha detto Durante – alle attività che partecipano al bando per l’acquisto di questi materiali verrà rimborsata una parte delle spese che, comunque, sottolineo, non sono eccessive: basta poco per fare tanto” ha concluso.

“La scelta del Comune di Lecco – ha aggiunto Marco Caterisano, presidente Fipe Confcommercio Lecco – di sostenere le attività commerciali che si vogliono impegnare a rendere più fruibili i loro spazi ai più piccoli è indubbiamente significativa. Gli esercizi commerciali, in primis bar e ristoranti, sono sempre più attenti alle esigenze delle famiglie. Potere contare su un contributo per l’acquisto di fasciatoi, seggioloni, scaldabiberon, stoviglie dedicate… o per allestire piccoli spazi dedicati ai bambini rappresenta una novità che accogliamo con piacere. Siamo certi che i commercianti di Lecco sapranno cogliere questa opportunità”.