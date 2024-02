Lecco. Prorogate le candidature per il Servizio Civile Universale

Sarà possibile candidarsi fino a giovedì 22 febbraio

Disponibili posti al Giglio di Pescarenico, Nido di Via Antonio Ghislanzoni, Nido di Viale Adamello, Sistema Urbano Museale Lecchese e Biblioteca

LECCO – Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno pubblicato il bando per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti del Servizio Civile Universale. Il termine per la presentazione delle domande per il Servizio Civile è stato prorogato. Sarà dunque possibile candidarsi fino alle 14 di giovedì 22 febbraio a partire dalla piattaforma “Domanda on line” (accesso tramite SPID): https://domandaonline.serviziocivile.it/

Sono disponibili 2 posti al Giglio di Pescarenico, 2 per il Nido di Via Antonio Ghislanzoni e 2 per Nido di Viale Adamello, 2 posti presso il Sistema Urbano Museale Lecchese e 2 in biblioteca.

Maggiori informazioni: https://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/news-dal-comune/13449-nuovo-bando-di-servizio-civile-universale-2024