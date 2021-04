Suap: martedì prossimo l’incontro online

Strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione

LECCO – Il percorso di digitalizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive di Lecco spiegato nel corso di un incontro che si terrà online martedì prossimo 20 aprile alle 11. Elisabetta Mauri, della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia; Fiamma Locati, del servizio Impresa Lombardia; Carmela Arciprete, referente di Infocamere e Antonio Schiripo, direttore del SUAP del Comune di Lecco guideranno i partecipanti alla scoperta del nuovo sportello telematico, uno strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione.

Dal 1° aprile è infatti possibile presentare le pratiche in modalità completamente digitale senza alcuna necessità di recarsi presso gli uffici, sia per il sistema produttivo, sia per le attività non produttive e per i privati, attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa e il nuovo codice dell’amministrazione digitale.

Nel corso dell’evento online, che sarà inaugurato dall’assessore all’attrattività del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo e chiuso dall’assessore all’evoluzione digitale del Comune di Lecco Alessandra Durante, due tecnici dell’ente e della software house mostreranno nel concreto come presentare una pratica sul portale SUAP del Comune di Lecco, una funzione disponibile 24 ore su 24. Per iscriversi e ricevere il link per partecipare al momento, dedicato in maniera particolare alle associazioni e agli operatori economici, è necessario registrarsi a partire da questo collegamento.