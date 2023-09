MedFest: spettacolo in centro città con giullari, saltimbanchi e cantastorie

Il festival si concluderà il 23 settembre

Ancora tre gli eventi in calendario

LECCO – Successo di pubblico nel pomeriggio di ieri, sabato, in centro Lecco per le esibizioni dei giullari proposte dal programma di MedFest, il festival dedicato al Medioevo.

Alla straordinaria performance di Ancilla Oggioni nelle divertentissime “Nozze di Cana” di Dario Fo hanno fatto seguito i racconti del cantastorie Matteo Curatella in via Bovara. Quindi, in piazza XX Settembre, protagonista assoluto è stato Juriy Longhi con il travolgente spettacolo “Saltimbanko”: dagli equilibrismi sulla corda al lancio dei coltelli e alla magia delle sfere di cristallo, Juriy Longhi è stato capace di conquistare con la sua bravura grandi e piccoli.

Tre gli appuntamenti ancora in calendario. Martedì 19 Settembre alle ore 21 la proiezione al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco del film “Il mestiere delle armi” di Ermanno Olmi: una pellicola che racconta gli ultimi giorni di Giovanni de’ Medici (Giovanni dalle Bande Nere), capitano di ventura, le cui vicende diventano metafora della fine del Medioevo e dei suoi valori.

Mercoledì 20 settembre, sempre alle 21, all’Auditorium della Casa dell’Economia (in via Tonale a Lecco) grande attesa per la conferenza di Luigino Bruni dal titolo “Esiste un capitalismo con l’anima? Alle radici dello spirito mercantile fra religione e profitto”. Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico, indaga su come, accanto al capitalismo nordico erede di Lutero e di Calvino, esista un capitalismo meridiano, con una vocazione più comunitaria, che affonda le sue radici nel Medioevo e nel francescanesimo. Il movimento francescano è infatti riuscito, tra il XIII e il XVI secolo, a dare vita ad una forma di capitalismo dove, grazie alle leggi di mercato, anche i poveri potevano beneficiare dei ricavi dei mercanti. Bruni è sicuramente la voce più autorevole e nota che sta portando avanti la riscoperta delle radici francescane dell’economia occidentale e che sta attualizzando questo messaggio (non a caso è il direttore scientifico dell’iniziativa “The Economy of Francesco”). L’incontro vedrà anche la testimonianza di tre esponenti dell’imprenditorialità lecchese: Mario Goretti (Agomir), Marco Canzi (Acinque), Angelo Cortesi (CO.EL. – API Lecco e Sondrio).

Infine, sabato 23 settembre a Villa Monastero di Varenna (ore 17) MedFest chiuderà con la conferenza del giornalista Luca Frigerio dal titolo Medioevo Fantastico. Il drago e altri mostri. L’incontro – che si colloca nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio – European Heritage Days 2023 e di Ville Aperte in Brianza 2023 – pone l’accento sulla lotta tra bene e male attraverso storie e leggende che fanno parte dell’immaginario medievale e che hanno quali protagonisti il drago, il grifone, la chimera, il basilisco. Contro questi mostri combattono l’arcangelo Michele, san Giorgio, papa Silvestro, ma anche eroine come Marta di Betania e Margherita d’Antiochia. Un mondo fantastico, illustrato nei codici miniati, scolpito nei chiostri monastici, dipinto a vivaci colori sulle pareti delle chiese.