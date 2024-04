Nuova illuminazione per San Pietro al Monte, il Lions Club Lecco sostiene il progetto

L’abbazia romanica è un monumento molto importante del territorio lecchese

LECCO – Il Lions Club Lecco Host ha confermato il finanziamento del progetto Illuminotecnico della Basilica di San Pietro al Monte (Civate), per valorizzare una delle perle del territorio. L’abbazia di San Pietro al Monte è una meta ambita del territorio lecchese, ricca di storia ed arte, è un complesso architettonico di stile romanico, situato nella valle dell’Oro nel comune di Civate.

La Basilica, che risale al XI secolo, si compone di tre edifici: la basilica di San Pietro, l’oratorio intitolato a San Benedetto e quello che era il monastero di cui rimangono solo rovine. Ogni giorno, questa splendida località incastonata tra le montagne di Lecco, accoglie visitatori provenienti da ogni parte del mondo, affascinati dalla sua bellezza naturale e dalla sua atmosfera unica.

Antonio Brusadelli, presidente del Lions Club Lecco Host, ha evidenziando l’importanza per il club di sostenere questa iniziativa di illuminazione della basilica per valorizzare l’abbazia stessa: “Vorrei ringraziare in particolare il socio Luca Polvara per aver proposto quest’attività e Paola Valsecchi per aver contribuito alla realizzazione di questa serata e averci proposto di partecipare al progetto stesso”.

Serafino Castagna, da 10 anni presidente di Amici di San Pietro, associazione che si dedica alla conservazione della basilica e all’accoglienza dei visitatori, ha raccontato ai soci i numerosi interventi di restauro che sono stati fatti al suo interno. Paolo Dell’Oro, segretario della Fondazione Comunitaria del Lecchese, ha enfatizzato quanto la fondazione sostenga quest’associazione e quanto sia importante il supporto di altri enti e associazioni. Inoltre, ha ricordato che se tutto procede come previsto, all’inizio del 2027 l’abbazia, insieme ad altri monasteri benedettini, sarà nominata patrimonio dell’Unesco.

La parola è poi passata a Maria Cristina Genoni, Lighting Designer del progetto illuminotecnico finanziato dal Lions, che ha spiegato ai soci gli interventi fatti per dare luce alla basilica: “L’intento di questo progetto era quello di valorizzare il patrimonio artistico legato all’abbazia. Le luci accompagnano i visitatori durante la visita accendendosi al loro passaggio e spegnendosi quando vanno via, permettendo loro di immergersi pienamente nella visita. Tutte le luci che sono state istallate sono a LED, e vengono alimentate dai pannelli fotovoltaici, hanno tutte lo stesso colore e la stessa resa cromatica, sono ad alta efficienza e offrono il 97% della luce solare per rispecchiare i colori degli affreschi e le loro sfumature come se fossero esposte alla luce naturale. Il consumo è bassissimo, parliamo di poco più di 300 watt con tutte le luce accese alla massima potenza, inoltre l’impianto può essere implementato nel tempo. Dobbiamo sistemare ancora delle piccole cose, ma il risultato ci sta dando grande soddisfazione”.

Antonio Brusadelli, ha concluso la serata confermando che il Lions Club Lecco Host sosterrà completamente il finanziamento del progetto illuminotecnico della basilica di San Pietro al Monte: “Questo impegno contribuirà a creare ulteriore valore ad una delle perle del nostro territorio“.