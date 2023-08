Omicidio Calolzio. Mazzoleni (BeneComune) : “Si chieda intervento di Prefettura, Questura e, se necessario, Esercito”

CALOLZIOCORTE – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Sonia Mazzoleni, capogruppo in consiglio di Calolzio BeneComune, a seguito dell’omicidio avvenuto ieri, martedì, in stazione a Calolziocorte.

“La stazione già sicura!

Purtroppo la cronaca ci racconta del fatto grave accaduto ieri nella stazione della nostra Città: un omicidio in pieno giorno.

Di fronte a tanto ritornano in mente le parole dei giorni scorsi dell’Assessore alla sicurezza Caremi consapevole di raccontare l’ennesima bugia ai Calolziesi e ai pendolari che ormai si vedono una Città allo sbando.

Il Sindaco, Autorità di Pubblica Sicurezza sul territorio, ritiri la delega all’assessore Caremi ed esca dagli uffici o si dimetta!!

Certo la formula magica non esiste, ma la smetta di ignorare le problematiche che sono sotto gli occhi di tutti e soprattutto la smetta di mettere in campo azioni ridicole che nulla hanno a che vedere con il ripristino dell’ordine e della sicurezza.

Una Polizia Locale ormai estinta che compare solo per sanzionare e che, di giorno, è rigorosamente in ufficio, con una tolleranza assurda nei confronti di fenomeni che stanno accadendo sul territorio. Punti ormai caldi, segnalati da tanti cittadini, oggetto di spiacevoli episodi compresa la stazione, circondata da immobili fatiscenti, ove circolano voci di spaccio e prostituzione, la biblioteca e persino nell’area intorno al palazzo comunale.

Si chieda subito e con insistenza l’intervento della Prefettura, Questura e, se necessario, dell’Esercito affinché vengano presidiate la stazione e l’area sottostante, il parco in zona cartiera e i punti sensibili della nostra Città perché Calolziocorte non può più attendere!

La percezione di insicurezza e abbandono cresce di giorno in giorno.

Basta “girarsi” di fronte ai problemi o pensare solamente a sfilare sui social… il tempo è scaduto!

Ciò che è accaduto oggi si aggiunge agli altri spiacevoli episodi che ci hanno resi famosi per la cronaca in tutta Italia.

Non solo: tra pochi giorni riapriranno le scuole… chi porterà i propri figli a prendere il treno a Calolziocorte potrà sentirsi tranquillo? Che sicurezza possiamo dare a queste famiglie e, chiaramente, anche alle altre persone che quotidianamente frequenteranno la stazione, utilizzando il treno quale mezzo di trasporto?

Come minoranza e cittadini di Calolziocorte chiediamo a gran voce al Sindaco, al Prefetto e al Governo un intervento immediato sulla nostra Città, con una politica di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e malaffare.

Così non si può più andare avanti!”

Sonia Mazzoleni

Calolziocorte BeneComune