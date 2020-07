Ospedale, progetto per ampliare il parcheggio: altri 180 posti

Linee Lecco propone una soluzione per dare all’ospedale ulteriori parcheggi

Ottanta posti in più per il personale, ulteriori cento per gli utenti

LECCO – Il problema dei parcheggi in ospedale è una questione sentita, in particolar modo dai dipendenti che lo scorso anno, attraverso anche le sigle sindacali, avevano sottolineato il disagio dei lavoratori del presidio ospedaliero di Lecco nel trovare un posteggio per la propria vettura negli spazi disponibili per il personale.

Per ovviare al problema era stato messo a disposizione dal Comune il nuovo posteggio di via Martiri di Nassirija, finora poco usufruito perché non così prossimo all’ospedale. Una soluzione arriva però da Linee Lecco, compagnia pubblica che già gestisce l’area di sosta del Manzoni, che nei giorni scorsi ha presentato un progetto per aumentare il numero di posteggi nel perimetro dell’ospedale, con ben 180 stalli in più.

“Si tratta di un ampliamento non invasivo – spiega l’amministratore Unico di Linee Lecco, Mauro Frigerio – insieme al Comune abbiamo lavorato ad un progetto, realizzato dall’arch. Spreafico, che andrebbe ad incrementare i posteggi per il personale e per gli utenti”.

Per le due categorie sarebbero state trovate due soluzioni distinte, sfruttando gli spazi ora non utilizzati: in una striscia di verde nella zona confinante con il parco di villa Eremo, accedendo dal pronto soccorso, si andrebbero a creare un’ottantina di posti per i lavoratori.

Dall’attuale parcheggio esterno sul lato frontale dell’ospedale, non distante dall’accesso riservato ai donatori Avis, si ricaverebbero ulteriori cento posti per l’utenza.

“Una soluzione che potrebbe garantire un migliore afflusso per pazienti e familiari e andremo a risolvere i problemi organizzativi riguardo alle soste del personale – spiega ancora Frigerio – abbiamo presentato la proposta alla direzione ospedaliera”.