I sindacati in ospedale verso la proclamazione di un nuovo sciopero

Attesa la convocazione del Prefetto per tentare di trovare una soluzione

LECCO – A quasi due settimane dall’inizio dello stato di agitazione dei lavoratori, resta in stallo la trattativa con la direzione aziendale dell’ASST di Lecco alla quale i sindacati avevano chiesto un repentino cambio di gestione del personale ospedaliero, provato da ormai un anno e più di emergenza sul fronte del Covid.

Gravi carenze di personale e troppo ricorso al lavoro interinale, un forte accumulo di ore di ferie da smaltire, la mancata trasformazione delle malattie ad infortuni Covid sono tra le motivazioni avanzate dai sindacati che da tempo denunciano la situazione di forte sofferenza degli operatori dell’ospedale

Il prefetto Castese De Rosa si è interessato in prima persona e sta mediando affinché si possa trovare una soluzione ma finora le parti restano distanti. Mentre si attende la convocazione in Prefettura per un nuovo tentativo di conciliazione, la Rsu e i sindacati si stanno mobilitando per uno sciopero che potrebbe tenersi il 16 aprile.

La data sarà formalizzata nei prossimi giorni, in attesa di capire se ci saranno novità dal confronto al tavolo istituzionale.