Pass ZTL, APU e ZPRU: dal 1° gennaio la nuova disciplina

Disponibili sul sito del Comune di Lecco le caratteristiche (e le modalità di richiesta) di tutte le nuove tipologie di permesso

LECCO – Presentata all’inizio del mese di novembre, dal 1° di gennaio del prossimo anno entrerà in vigore la nuova disciplina per il rilascio dei pass per la zona a traffico limitato ZTL, l’area pedonale urbana APU e le zone di particolare rilevanza urbanistica ZPRU del centro, di Pescarenico e di Germanedo.

La nuova disciplina semplifica le norme in vigore finora e, combinata con un efficientamento dei controlli video, mira a rendere da un lato più immediata la comprensione delle prescrizioni e dunque il loro rispetto, dall’altra la verifica e l’individuazione delle infrazioni. Inoltre, il nuovo impianto tariffario rende più conveniente sostare nei parcheggi periferici, in un’ottica di sempre maggiore pedonalizzazione del centro.

La principale novità riguarda le tipologie di permesso disponibili, che passano dalle attuali 12 alle 7 della nuova disciplina, corrispondenti ad altrettante necessità e con costi differenti. Queste le nuove categorie: pass B (box) per privati che raggiungono un box di proprietà, pass S (sosta) per la sosta degli aventi titolo nei posteggi riservati, pass AL (accesso limitato) per il carico e lo scarico delle merci delle attività commerciali in fasce orarie prestabilite, pass TSB (transito sosta breve) di 30 minuti nelle 24 ore per attività e residenti, pass TSL (transito sosta lunga) di 180 minuti in alcune fasce orarie per attività commerciali, pass TSI per categorie speciali e pass P (provvisorio) per usi temporanei di attività e privati.

L’aggiornamento dei pass degli attuali possessori verrà effettuato all’atto del rinnovo secondo la scadenza indicata sul permesso.

Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Con questo nuovo impianto facciamo un primo importante passo nella direzione di una valorizzazione degli spazi pubblici della nostra città dedicati in maniera particolare ai pedoni. Abbiamo semplificato e razionalizzato gli accessi alle diverse zone e intensificato i controlli automatici con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità e la fruizione per tutti”.

Per conoscere tutti i dettagli relativi alle caratteristiche dei 7 permessi, i loro costi e le modalità di richiesta, è necessario visitare il sito istituzionale del Comune di Lecco a questo collegamento.