Prefettura e Provincia uniscono le forze per essere ancora più efficaci in caso di emergenza

Siglato il protocollo d’intesa per l’utilizzo congiunto della Sala Operativa Integrata di Protezione Civile

“L’attenzione per le fragilità del territorio è massima. Questo è l’ennesimo tassello della collaborazione tra istituzioni”

LECCO – “E’ l’ennesimo tassello di un mosaico che non finisce mai e che è quello delle attività di prevenzione in materia di Protezione Civile. L’accordo che sigliamo oggi è una delle tessere più importanti nella collaborazione tra tutte le istituzione, nel caso specifico tra Prefettura e Provincia”.

Il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha presentato con queste parole la firma da parte di Prefettura e Provincia di Lecco del protocollo d’intesa per l’utilizzo congiunto della Sala Operativa Integrata di Protezione Civile.

“Si tratta di un ulteriore momento di intesa con la Provincia di Lecco con cui lavoriamo molto bene – ha continuato il Prefetti -. L’attenzione per le fragilità del territorio è massima e gli interventi, in tutti questi mesi, sono stati tutti puntuali, immediati e con grande impiego di risorse e i risultati sono stati all’altezza”.

La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha ribadito l’importanza della collaborazione istituzionale per quanto riguarda il coordinamento di Protezione Civile: “Non solo per affrontare le emergenze ma anche nel predisporre tutte quelle attività di prevenzione e cura del territorio necessarie. Con la sottoscrizione del protocollo, ancora una volta, portiamo nel concreto la collaborazione tra enti. La Protezione Civile sappiamo quanto sia importante sul nostro territorio, questo è un tassello in più. E vorrei ringraziare le parti tecniche dei due enti per il grande lavoro di coordinamento che viene fatto sul territorio, non solo nel momento dell’emergenza”.

Il Capo di Gabinetto Paola Cavalcanti ha sottolineato come il progetto sia stato pensato per mettere a sistema le sinergie di Provincia e Prefettura tanto in materia di prevenzione quanto nel momento dell’emergenza: “La sala operativa integrata ha un significato che va al di là del significato squisitamente tecnico di messa a sistema delle risorse strumentali, ma è soprattutto una messa a sistema di intelligenze e risorse umane, e quindi di persone che hanno una conoscenza del territorio che solo l’ente di prossimità può garantire”.

Fabio Valsecchi, Responsabile del Servizio Protezione Civile della Provincia di Lecco, ha ribadito come il protocollo d’intesa “consente di dare la migliore risposta possibile al territorio, perché nell’emergenza è necessario garantire tempestività e la chiave sta nell’unitarietà e nel coordinamento”.

Concretamente la Sala Operativa Integrata di Protezione Civile, che si trova al primo piano della Prefettura, potrà essere utilizzata in maniera congiunta nel caso le circostanze richiedessero una sinergia per ottimizzare il dialogo tra gli enti chiamati ad assumere le decisioni.