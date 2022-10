Risveglio senz’acqua a Laorca: colpa di una depressione nel sistema idrico

Pronto intervento di Lario Reti Holding che ha subito sistemato il problema

LECCO – Risveglio con i rubinetti asciutti in molte case del rione di Laorca. Questa mattina si è infatti verificata un’interruzione della fornitura idrica.

Diverse le segnalazioni giounte a Lario Reti Holding che si è subito attivata per capire le cause dell’interruzione al fine di ripristinare il servizio idrico.

A seguito di un sopralluogo effettuato dal personale specializzato di Lario Reti Holding, è stato constatato che non vi erano problemi all’acquedotto situato in via Padre Augusto Gianola, mentre è stata rilevata una depressione nell’impianto idrico con la formazione di aria nelle tubature che ha fatto da “tappo” intorrompendo l’erogazione dell’acqua.

E’ stato quindi necessario spurgare la rete, facendo fuoriuscire la bolla d’aria con l’acqua che è tornata a sgorgare dai rubinetti delle abitazioni di Laorca. Al vaglio degli addetti ai lavori le cause che hanno generato la depressione.