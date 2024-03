Sala Don Ticozzi. Evento: “Donne in Movimento – Libere di…e Libere da…”

L’appuntamento è per giovedì 21 marzo alle ore 20:45

I presenti all’evento: Monica Rosano, Cristina Pedretti, Roberta Albanese, Mariangela Tentori e Margherita Rigamondi

LECCO – Una serata dedicata sia a uomini che a donne in programma a Lecco alla Sala Don Ticozzi in Via Giuseppe Ongania n. 4. L’evento è intitolato “Donne in Movimento – Libere di…e Libere da…” ed è in programma per giovedì 21 marzo alle ore 20:45.

“Una serata dedicata sia a uomini che a donne per parlare dei diritti e la possibilità di carriera in maniera anticonvenzionale. Un viaggio nel tempo tra ispirazioni artistiche e storytelling aziendali per raccontare le conquiste dell’umanità in termini di equità di genere e stimolare una riflessione sulla strada che ancora resta da fare” dichiara Marianna Ciambrone.

Un filo conduttore temporale e tematico traccerà la connessione tra i vari interventi coinvolgendo il pubblico: “ci auguriamo sia numeroso e misto per età, provenienza, genere e occupazione – aggiunge Ciambrone – affinché sia occasione per una reale condivisione di riflessioni e di azioni per il futuro“.

Tra i protagonisti della serata, Monica Rosano, Avvocato e Consulente legale dell’Ufficio della Consigliera di Parità. Cristina Pedretti, coach e formatrice. Roberta Albanese, consulente ed educatrice finanziari. Mariangela Tentori, graphic designer dell’Agenzia Teka Comunica. Margherita Rigamondi, attrice e drammaterapeuta SPID.

Inoltre interverranno anche: Adelio Crippa (Icam SpA), Andrea Parma (Salumificio Fratelli Beretta SpA) e l’On, Maria Angela Danzì (europarlamentare).

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

(1) professionalizzata in diritto antidiscriminatorio, dal 2019 anche Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. Dal 2010 collabora con le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lecco in progetti sulla parità, contrasto alla violenza di genere e non discriminazione. Dal 2021 Coordinatrice dei Progetti Scuola e Parità dell’Ufficio della Consigliera di Parità di Lecco.

(2) mentore e consulente attiva da 16 anni, e specializzata in empowerment femminile e sviluppo imprenditoriale ed organizzativo, con focus sull’equità di genere e le pari opportunità. Lavora nelle aziende, accanto a imprenditrici, imprenditori e manager e con decine di donne (freelance, professioniste, manager) anche in privato, per aiutarle a dare spazio alle proprie ambizioni e ad ottenere il riconoscimento che meritano.

(3) impegnata (oltre che nel supporto a risparmiatori ed investitori) nel combattere la violenza economica di genere aiutando le donne a sviluppare un rapporto equilibrato con il denaro per metterlo al servizio dei propri progetti personali e professionali.

(4) dopo aver consolidato la sua esperienza pluriennale come freelance, ha costruito il suo progetto imprenditoriale al femminile che oggi comprende l’agenzia Teka Comunica e una casa editrice. Per l’evento si è occupata della realizzazione della locandina e delle slide di accompagnamento agli interventi della serata.

(5) nei suoi studi artistici liceali e universitari si interessa all’arte performativa e alla convergenza tra figurazione e teatralità. Intraprende un percorso di formazione presso il Centro di Artiterapie di Lecco sperimentando la relazione tra corpo, parola e segno grafico. Alterna la libera pratica attoriale e di scrittura alla collaborazione attiva con l’Associazione teatrale milanese Kerkís. Teatro Antico In Scena. Ha condotto laboratori teatrali e drammateraputici presso scuole, università e CDD.