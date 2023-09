Scigalott d’Or: Calcio Lecco e Mister Foschi invitati speciali a cena

Blucelesti ieri sera ad Acquate per la serata conviviale curata dagli studenti del Cfpa di Casargo

A fare gli onori di casa il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni (acquatese) e il parroco don Walter Magnoni

LECCO – Ospiti speciali, ieri sera allo Scigalott D’Or di Acquate, in occasione della cena curata dagli Studenti della Scuola Alberghiera di Casargo. Presente una delegazione della Calcio Lecco 1912 neo promossa in Serie B, guidata da mister Luciano Foschi e capitan Luca Giudici. A fare da anfitrione il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, che ha “giocato in casa” essendo un acquatese doc e il parroco don Walter Magnoni.

Strappo alla regola per i blucelesti che si sono seduti a tavola apprezzando i piatti preparati dagli studenti della Cfpa di Casargo, a loro volta protagonisti della serata che hanno saputo deliziare i presenti.

Una serata piacevole, distesa, rilassata, in un clima gioviale e di festa per un’ennesima dimostrazione dell’attaccamento della città ai blucelesti di mister Foschi che hanno colto, vincendo sul campo e nonostante varie “peripezie” legali, la storica promozione in Serie B, giunta 50 anni dopo l’ultima partecipazione alla serie Cadetta.

Intanto, ottenuto proprio ieri l’ok dell’apposita Commissione Comunale, oggi (martedì) si aspetta di sapere il responso del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) per capire se sabato, alle 14, si potranno aprire le porte dello stadio Rigamonti – Ceppi in quello che sarà l’esordio dei blucelesti tra le mura a miche, nel delicato match contro il Brescia.