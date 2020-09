Ticket sanitario ed esenzioni: autocertificazione prorogata al gennaio 2021

Prorogata al 12 gennaio 2021 l’autocertificazione per l’esenzione dal ticket sanitario

Misura adottata per agevolare le procedure in questo periodo di emergenza Covid

LECCO / MILANO – “La scadenza delle autocertificazioni per le esenzioni per reddito dal ticket sanitario prevista per il 30 settembre 2020 è prorogata al 12 gennaio 2021 e con la delibera ‘sulle regole’ si valuteranno ulteriori dilazioni al fine di consentire a tutti gli aventi diritto il tempo necessario per confermare l’agevolazione”.

Lo comunica l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, illustrando la delibera approvata dalla Giunta.

“La misura è stata adottata – ha spiegato l’assessore – al fine di agevolare le procedure necessarie rispettando le regole anti-Covid del distanziamento e degli accessi contingentati agli sportelli. Il beneficio rimane comunque in vigore fino alla nuova soglia temporale”.

“Lo stesso provvedimento – ha proseguito – incarica le Agenzie per la Tutela della Salute di attuare le procedure di rinnovo delle esenzioni per le malattie croniche e invalidanti entro il 15 di ottobre. La misura varata coniuga il rispetto per un diritto effettivo del cittadino che viene tutelato integralmente, e l’obbligo di ottemperare agli adempimenti formali previsti dalle normative vigenti, nel rispetto dei parametri di sicurezza determinati dall’emergenza Covid”.