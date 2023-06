Tre mesi di attività e appuntamenti in sinergia con gli operatori turistici del territorio

Per i mesi di luglio, agosto e settembre un calendario ricco di eventi

LECCO – Il catalogo delle esperienze estive “Land of colors e montagne e lago e rioni” a Lecco propone per i mesi di luglio, agosto e settembre un calendario ricco di eventi, organizzati dagli operatori turistici del territorio. In occasione dei 100 anni da quel regio decreto del 27 dicembre 1923 che unificò la città di Lecco, nei cataloghi delle esperienze di quest’anno vengono celebrati i diversi rioni del comune, la loro storia e le loro peculiarità. In ogni edizione sono 5 quelli approfonditi: in questa, dedicata all’estate, si parla di Belledo, Germanedo, Malavedo, Rancio e Santo Stefano.

“Vogliamo farci trovare pronti nel periodo di picco delle presenze turistiche – commenta Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – con proposte su misura per le diverse passioni e in linea con le ricerche online che oggi fanno le persone che cercano proposte per stare all’aria aperta, scoprire angoli caratteristici del nostro territorio, in quel mix di relax e stupore che trovano a Lecco una sintesi perfetta”.

Gli appuntamenti presenti nel catalogo delle esperienze estive si dividono principalmente in tre macrocategorie: Lecco e i suoi rioni, Lecco e le sue montagne e Lecco e il suo lago, nelle quali rientrano attività all’area aperta come passeggiate in montagna, attività per famiglie, sport d’acqua, visite culturali e percorsi in bicicletta.

Per Lecco e i suoi rioni

Gli eventi sono i seguenti: il 1° luglio e il 2 settembre “Centro storico e salita al Campanile”, l’8 luglio e il 9 settembre “Manzoni da degustare”, il 9 luglio e il 30 settembre “Itinerario manzoniano tra il centro e Pescarenico”, il 23 luglio e il 25 agosto “Il benessere delle piante selvatiche” e il 28 luglio “Trekking al ponte tenaglia”. Solo a settembre, si terranno “Mindfulness & stretching outdoor” il 15 settembre, “Passeggiata sonora con i filosofi” il 17 settembre e “La vita scandita dal ritmo del lago” il 23 settembre.

Lecco e le sue montagne

“Da Lecco al laghetto del Pertus in bicicletta” del 2 luglio, “Rinfrescarsi lungo il Sentiero del Viandante” del 13 luglio e 17 agosto e “Dal lago ai monti della Brianza in bicicletta” del 23 luglio. Nel mese successivo, si terranno “Sunset Lovers ai Piani Resinelli” del 4 agosto, “Passeggiando nel tempo ai Piani d’Erna” del 5 agosto, “Dal lago alla Valsassina in bicicletta” il 6 agosto, “Ferrata Gamma 1” dell’11 agosto, “Startrekking” del 13 agosto, “Anello della Grignetta” il 27 agosto e il 18 settembre, “Escursione con le Joelette al Parco Monte Barro” del 27 agosto. Invece, a settembre sono previsti “Cogliere l’invisibile al Parco Monte Barro” del 2 settembre, “Sul Sentiero dei Gufi con laboratorio per bambini” del 3 settembre, “Forest Bathing” e “Dal lago al Cornizzolo in bicicletta” del 10 settembre, “Caccia al tesoro archeologica al Monte Barro” del 16 settembre, “Cima del Resegone” del 17 settembre, “Passeggiata social dog” e “Ferrata medale” del 23 settembre, “Da Lecco al Monte Canto in bicicletta” e “Ai Pian Sciresa per un bagno di foresta” entrambi il 24 settembre, “Ferrata Gamma 2” del 29 settembre e “Anello del Resegone” il 30 settembre.

Lecco e il suo lago

“In kayak sul Lago di Como” il 7, 21, 29 luglio, 2 e 26 agosto e l’8 settembre, “Lezione di Windsurf” sul lago il 12 luglio e il 9 agosto, “Le lucie nel golfo di Lecco” il 15 luglio, “Wakeboard sul Lago di Como” il 3, 18 e 31 agosto e il 7 settembre e “Lezione di Wing sul Lago” l’8 agosto.

Su leccotourism.it tutti gli altri appuntamenti, oltre agli aggiornamenti e la possibilità di prenotarsi alle esperienze. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Infopoint di piazza XX Settembre telefonando allo 0341 481485 o scrivendo a infopointlecco@comune.lecco.it. A questo collegamento è possibile scaricare il catalogo delle esperienze estive.

IL CATALOGO DELLE ESPERIENZE