Uildm Lecco invita i giovani a partecipare al servizio civile universale

LECCO – E’ lo stesso presidente della sezione Uildm Lecco, Gerolamo Fontana, da tutti conosciuto per il suo importante impegno a favore della raccolta fondi per Telethon e per il sociale, a presentare un’opportunità rivolta a tutti i giovani.

L’invito è quello di partecipare a un’esperienza di Servizio Civile: “Un’opportunità di crescita umana e interpersonale preziosissima. Perché iscriversi? Si tratta di una nuova sfida di cittadinanza attiva, donando un po’ del proprio tempo, si riceverà in cambio molto, in termini di affettività e di comprensione di sé e degli altri”.

Per partecipare bisogna avere dai 18 ai 28 anni: “Sarà possibile guadagnare qualcosa e nello stesso tempo godere di un’opportunità unica, senza togliere troppo tempo ai propri impegni. I vantaggi sono molteplici: una retribuzione mensile di 507,30 euro; 120 ore di formazione, permessi di assenza retribuiti, copertura assicurativa, servizio di tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, attestato di partecipazione governativo e valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici (con il 15% dei posti riservati a chi ha svolto servizio civile universale), crediti formativi universitari”.

Il servizio civile universale ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno settimanale di circa 22 ore, con Uildm Lecco si avrà l’occasione di promuovere e favorire l’integrazione e la completa inclusione nella società delle persone con disabilità fisica, creando occasioni di svago e di socializzazione per un gruppo di persone affette da una rara malattia genetica.

“I nostri ragazzi – conclude Fontana – sono prigionieri di un corpo che non si muove ma hanno abilità cognitive perfettamente conservate: poter condividere il proprio tempo con qualcuno della propria età, giocando, chiacchierando, facendo brevi gite insieme, li fa sentire liberi, più autonomi dalle famiglie e finalmente felici per la possibilità di condividere con qualcuno altro il proprio tempo. Se qualcuno fosse interessato chiami la nostra sede al numero 348 2905705, il bando scade il 15 febbraio“.