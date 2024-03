Un fiore per far studiare giovani lecchesi: iniziativa di Ashia e “Il Fiorista” di Lecco

A fronte dell’acquisto di un bulbo si potrà sostenere il progetto “Prestito d’Onore”

“Sono convinta che ogni piccolo gesto possa fare la differenza nella vita di chi ha bisogno”

LECCO – Il negozio “Il Fiorista”, situato in Via F.lli Cairoli, 61 Lecco, ospiterà anche quest’anno un’iniziativa straordinaria che colorerà la nostra primavera. Il 15 e 16 marzo un’ampia selezione di bulbi floreali sarà disponibile per l’acquisto. Il ricavato della vendita sarà destinato all’associazione Ashia e al suo progetto “Prestito d’Onore” focalizzato nel sostenere il percorso di formazione universitaria e di specializzazione post diploma di giovani lecchesi motivati e meritevoli, ma privi di possibilità economiche.

Dal 2018 ad oggi Ashia ha finanziato gli studi universitari di 33 ragazzi provenienti da tutte le scuole del territorio della provincia. Un gesto semplice ma che può fare una grande differenza. Ogni bulbo acquistato contribuirà infatti a costruire un futuro migliore per molti ragazzi.

Raffaella, la proprietaria de Il Fiorista, con la sua passione per i fiori da anni supporta l’Associazione dedicando tempo organizzando vendite speciali e corsi di decorazioni floreali: “Per me è un onore poter contribuire attraverso la bellezza dei fiori a un progetto così significativo come quello dell’Associazione Ashia. Sono convinta che ogni piccolo gesto possa fare la differenza nella vita di chi ha bisogno. Spero che questa iniziativa possa ispirare altri a unirsi a noi nel sostegno dei giovani che cercano di realizzare i propri sogni attraverso un’istruzione specialistica”.

Dettagli evento