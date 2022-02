Vaccinazioni Covid: open day serale l’11 febbraio al Palataurus

Nel fine settimana in ospedale a Lecco l’open day per le vaccinazioni pediatriche

L’open day serale vuole essere un’occasione per incrementare ulteriormente l’adesione alla campagna vaccinale

LECCO – Ats Brianza, Asst Brianza, Asst Lecco, Asst Monza e Policlinico di Monza per facilitare l’accesso ai centri vaccinali in giornate meno cariche di impegni per i genitori e i bambini e, in orario extralavorativo, al fine di incrementare ulteriormente l’adesione alla campagna vaccinale, organizzano un nuovo Open Day Bambini e un’apertura serale.

OPEN DAY BAMBINI

I bambini della fascia d’età 5-11, sabato 5 e domenica 6 febbraio, potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid in libero accesso, cioè senza prenotazione.

È necessario portare tessera sanitaria e documento d’identità.

L’accesso è consentito per la somministrazione della prima dose o della seconda, nel caso non ci si sia presentati ad appuntamento nei giorni precedenti.

A Lecco il servizio viene offerto all’ospedale Manzoni dalle 8 alle 20 di sabato 5 e domenica 6 febbraio, come avevamo già anticipato in questo articolo (leggi qui).

APERTURA SERALE CENTRI VACCINALI

I cittadini di ATS Brianza potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid in libero accesso, cioè senza prenotazione, in un’apertura serale dalle 20.00 alle 23.00 giovedì 10 febbraio (Carate Brianza) e venerdì 11 febbraio (Monza e Lecco).

La possibilità, per chi vorrà utilizzare l’hub del Palataurus, è quindi per venerdì 11 febbraio dalle 20 alle 23.

È necessario portare tessera sanitaria e documento d’identità.

L’accesso è consentito per la somministrazione della prima dose, della seconda o della terza dose, secondo le tempistiche di inoculo previste.