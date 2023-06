Violenza domestica, stalking, cyberbullismo: firmato il protocollo Zeus

La Questura di Lecco ha aderito al progetto teso a prevenire violenza e maltrattamenti

“Un percorso doppiamente virtuoso perché tuteliamo il maltrattato agendo anche sul maltrattante”

LECCO – “Uno strumento che rafforza il provvedimento di ‘ammonimento’ del Questore al fine di evitare la recidiva nei soggetti responsabili di stalking, violenza domestica e cyberbullismo“. Così, stamattina, il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha presentato l’adesione al “Protocollo Zeus”, un progetto teso a prevenire violenza e maltrattamenti.

Il progetto di intesa tra la Questura di Lecco (redatto dalla Divisione Anticrimine diretta dal vicequestore Alfredo Addato) e Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM), nella persona di Paolo Giulini (criminologo clinico e presidente CIPM) e dello studio “La Tartaruga” – Centro di psicotraumatologia e terapia EMDR di Lecco rappresentato dalle psicologhe Martina Manzoni e Emilia Martino.

E’ stata quindi firmata la convenzione per garantire un percorso di terapia e di cura a coloro che vengono raggiunti dal provvedimento di “ammonimento” perché autori di comportamenti inquadrabili nell’ambito di stalking, violenza domestica, di genere e cyberbullismo. L’obiettivo del protocollo (già attivato nella zona del milanese con ottimi risultati) è offrire un percorso di recupero terapeutico per agire a monte ed evitare che questi comportamenti possano ripetersi. Oggi anche la Questura di Lecco si aggiunge alle altre Questure italiane che hanno già firmato il “Protocollo Zeus”.

“Si tratta di un intervento precoce in situazioni di criticità nelle relazioni interpersonali per evitare che si traducano in atti più gravi – ha detto il dottor Giulini -. I femminicidi, nella letteratura internazionale, sono preceduti nel 76% dei casi da situazioni di stalking da parte del partner, nel 67% sono preceduti da maltrattamenti. Intervenire a monte ci permetterà di avere una maggior capacità di intercettare questi fenomeni che sono caratterizzati dal fatto che si tratta di relazioni strette dove è difficile intervenire con gli strumenti di pubblica sicurezza”.

E’ importante sottolineare che al momento, il trattamento di un cittadino colpito dall’ammonimento del Questore avviene solo su base volontaria del maltrattante, non è obbligatorio, non è premiante in alcun modo, è gratuito e viene garantito l’anonimato: “I dati in nostro possesso, riferiti alle realtà dove il protocollo è attivo, sono confortanti con una riduzione rilevante delle ricadute da parte di chi ha intrapreso e completato il percorso”.

Il protocollo si concretizza nella collaborazione tra la Questura di Lecco e il Centro Tartaruga le cui psicologhe guideranno queste persone nel percorso di recupero: “Siamo contente di aver la possibilità di poter portare avanti un intervento preventivo che già portiamo avanti con le vittime – hanno spiegato le dottoresse Manzoni e Martino -. L’idea è quella di aprire un’ala diversa che implica un percorso diverso per avere un polo sul territorio che abbia la possibilità di includere entrambi gli aspetti: quello di terapia per le vittime e l’intervento trattamentale per gli ‘ammoniti’ così che si possa dare una risposta bidirezionale oltre ad accrescere la cultura e la conoscenza della violenza nel nostro territorio”.

“La Questura di Lecco nel 2022 ha effettuato 12 ammonimenti, in linea con il dato nazionale – ha detto il vicequestore Addato -. Questo percorso è doppiamente virtuoso perché, di fatto, tuteliamo il maltrattato agendo anche sul maltrattante. Sappiamo che questo percorso (a confermarlo sono i dati a livello nazionale) è efficace nell’evitare i casi di recidiva di quei comportamenti che non sono ancora reato ma sono estremamente pericolosi. Noi ci organizzeremo con lo studio Tartaruga per poter immediatamente, all’atto della notifica del provvedimento di ammonimento, creare un contatto diretto per non interrompere quel percorso psicologico di recupero che già comincia in questura”.

“Per affrontare in maniera sistematica questo tipo di problema è essenziale fare rete – ha concluso il Questore -. Il progetto Zeus è solo un tassello che mira a evitare il reiterarsi di quei comportamenti violenti”.