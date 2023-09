Asili. Nidi gratis e sconti anche per le fasce più alte ad Abbadia

15 bambini potranno aderire alla misura promossa da Regione Lombardia

Il Comune pensa anche a chi non può accedere a ‘Nidi gratis’ perché in fasce Isee più alte, con sconti sul servizio

ABBADIA – Inizierà con tante novità l’anno scolastico 2023/2024 ad Abbadia per i piccoli frequentanti dell’asilo nido e per le loro famiglie: finalizzata la convenzione tra Comune e l’asilo nido ‘Fabbrica dei balocchi’ e sancito l’incremento dei posti disponibili per i bimbi da 2 a 15, ha avuto luogo anche il rinnovo della misura ‘Nidi gratis’ promossa da Regione Lombardia.

In che cosa consiste? Le famiglie con Isee inferiore a 20 mila euro potranno ricevere un’agevolazione straordinaria per abbattere la retta necessaria alla frequenza del proprio figlio al servizio. C’è la possibilità dunque per quindici bambini residenti in paese di aderire a ‘Nidi gratis’.

Al contempo, l’Amministrazione ha anche pensato però agli esclusi per ragioni economiche, perché rientranti in fasce Isee più alte, arrivando ad applicare anche per queste categorie degli sconti.

Una misura di cui già si era parlato in sede di consiglio comunale a fine luglio, ma deliberata da poco. In quell’occasione Roberto Azzoni, sindaco di Abbadia, si era così espresso: “Stiamo ragionando su come incrementare le risorse per coloro che non hanno i requisiti Isee per partecipare a ‘Nidi Gratis’, costretti comunque a gestire importanti risorse per iscrivere il proprio neonato al nido: magari c’è chi sfocia di poco in una fascia superiore e non ha diritto a nulla”.

Ed è così che il Comune di Abbadia, per quest’anno, ha deciso che le famiglie in 4° fascia, con un Isee tra 20 mila e 35 mila euro, e di 5° fascia, con Isee oltre i 35 mila euro, possano ricevere rispettivamente una riduzione sulla retta d’iscrizione del 10% e del 5%.