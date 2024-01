Colico, taglio del nastro per la nuova sede Cisl Monza e Brianza

Partecipata l’inaugurazione del nuovo ufficio in via Sacco

“Presenza forte e radicata sui territori”

COLICO – Taglio del nastro questa mattina per la nuova sede CISL Monza Brianza Lecco a Colico in via Sacco 27. Una splendida location, a due passi dal centro e da piazza Giuseppe Garibaldi, allietata dalla splendida vista delle montagne che si riflettono nel lago.

Una scelta fortemente voluta dalla categoria dei pensionati territoriale, la FNP CISL, che ha deciso di investire su nuovi spazi, più ampi e moderni, prossimi al centro e ai parcheggi che servono il lungolago, per essere ancora più vicini alle cittadine e ai cittadini di Colico.

La metratura più ampia rispetto alla precedente sede di via Municipio permetterà il potenziamento dei servizi offerti: più recapiti del Patronato e del CAF CISL e l’assistenza a pensionati e a lavoratori attivi, con recapiti settimanali degli operatori sindacali di metalmeccanici, edili, lavoratori somministrati e dei settori turismo e

commercio.

A fare gli onori di casa il Segretario Generale della FNP CISL territoriale, Giuseppe Saronni: “Ogni volta che inauguriamo una nuova sede CISL testimoniamo la nostra volontà di avere una presenza forte e radicata sui territori, di essere vicini alle persone che hanno bisogno, soprattutto quelle più fragili, con un alto spirito di servizio”.

A lui è stata affidata l’introduzione degli interventi degli ospiti: il Segretario Generale della CISL Lombardia, Ugo Duci, il Segretario Generale della Fnp Cisl Lombardia, Osvaldo Domaneschi e il Segretario CISL Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi.

Presenti alla cerimonia il Segretario regionale CISL Fabio Nava, il Segretario Generale FIM CISL Lombardia, Mirko Dolzadelli e il Segretario Generale della FNP CISL Sondrio, Sergio Marcelli.

Insieme a loro il Sindaco di Colico, Monica Gilardi che ha ringraziato il sindacato per il servizio reso ai cittadini, un’attività che, insieme alla presenza costante sul territorio, coincide con la missione quotidiana di ogni Sindaco.



Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale CISL Monza Brianza Lecco “Più che sedi, consideriamo i nostri luoghi di presenza delle case delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionali, punti di riferimento dove è possibile trovare una risposta ai problemi che ognuno di noi può incontrare. Un luogo dove sia possibile lavorare ogni giorno per realizzare il bene comune”. Dello stesso avviso Osvaldo Domaneschi, Segretario Generale della Fnp Cisl Lombardia, che si è complimentato con la FNP CISL Monza Brianza Lecco per la scelta coraggiosa di investire su una nuova sede per meglio tutelare gli interessi degli iscritti e di tutti coloro che vorranno avvicinarsi al Sindacato. Una scelta, quella della categoria dei pensionati territoriali, che riscuote il plauso convinto anche di Ugo Duci, Segretario Generale della CISL Lombardia che ha definito le sedi CISL “case della speranza”.

“Tutti quelli che entreranno in questo luogo avranno due grandi speranze: la prima è quella di essere ascoltati, cosa non scontata nella società odierna, e, la seconda, che qualcuno si faccia carico del loro bisogno. Sempre più spesso le persone hanno problemi e non sanno a chi rivolgersi. Noi abbiamo una grande forza dalla nostra parte: la disponibilità nello stesso luogo di diverse competenze che possono unirsi per rispondere alle richieste di aiuto di lavoratori e pensionati”.

Il taglio del nastro inaugurale è stato affidato a due figure storiche della CISL, Mario Micheli, responsabile FNP della zona lago e Anna Piva, volto storico dell’accoglienza cislina a Colico. Il parroco don Lucio ha chiuso la cerimonia con la benedizione dei nuovi uffici.

GALLERIA FOTOGRAFICA