Esino si prepara a vivere la magia della notte dei Magi

Tutto pronto per l’iniziativa in programma questo pomeriggio, 6 gennaio, dalle 16

ESINO LARIO – E’ tutto pronto a Esino per la notte dei Magi, iniziativa promossa dalla parrocchia di San Vittore e dalle associazioni del paese insieme al Comune, entrata ormai a far parte della tradizione.

Si comincia oggi pomeriggio, 6 gennaio, alle 16 con “Un gir tra Cres e Psciac” tra le vie del centro storico di Esino superiore ed Esino inferiore. Alle 18 avrà inizio il vero e proprio corteo dei Magi con la sfilata per le vie del paese e l’arrivo al presepe per le 23 circa.

Da segnalare il Presepe vivente dalle 17.30 in via don Rocca in località Castello e la corte di Re Erode in via Verdi nelle ex officine.