Lierna. Gli auguri del sindaco Silvano Stefanoni ai cittadini

Ad accompagnarli, un resoconto dll’anno che sta per terminare

LIERNA – Con un lungo comunicato, il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni ha voluto porgere ai cittadini liernesi gli auguri di Buon Natale da parte di tutta l’Amministrazione comunale, ripercorrendo quanto fatto nel corso dell’anno che si sta per chiudere.

“Carissimi concittadini, eccomi qui con tutta l’Amministrazione, che ho l’onore di presiedere, a formularvi i nostri migliori auguri per gioiose festività da estendere alle vostre famiglie.

E come ogni anno ecco anche un piccolo resoconto delle attività che hanno caratterizzato il 2022. Anche se i momenti più bui della pandemia possiamo dire di averli lasciati alle spalle, non così possiamo però affermare sulle sue conseguenze economiche e tangibili, che hanno contribuito a rallentare la realizzazione di molte opere ed attività”.

Prosegue poi elencando gli interventi svolti per essere vicino alle esigenze dei cittadini: “Abbiamo esentato del pagamento dell’IRPEF quasi il 50% dei residenti; ci siamo fatti carico dell’allestimento dell’ambulatorio medico, per continuare ad avere in paese i servizi del medico curante; siamo andati incontro alle famiglie con maggiori difficoltà, sollevandole dal pagamento di bollette e distribuendo loro pasti gratuiti; è di recente istituzione la figura del custode sociale, allo scopo di intercettare prima e meglio i bisogni dei nostri cittadini più fragili e di renderli partecipi nella realizzazione nelle soluzioni più adeguate, collaborando con l’assistente comunale; aderendo ad iniziative Telethon, in diversi momenti abbiamo dato il nostro piccolo contributo alla ricerca su varie malattie rare; tra i primi Comuni in Italia abbiamo dato la possibilità di accedere al cambio di residenza on line”.

Non manca nemmeno un riferimento alla guerra in Ucraina: “Nei primi mesi dell’anno per il popolo ucraino, dilaniato da un’invasione bellica ingiusta e cruenta, si è promosso e sostenuto una raccolta viveri, indumenti e farmaci, alla quale ha risposto con grande spirito di solidarietà tutta la comunità liernese”.

Così come un commento sull’ambito istruzione e scuola: “Dopo le note e infelici vicende che ci hanno costretto a chiuderla alle attività sportive della scuola e della collettività, da quest’anno potremo godere di nuovo della nostra palestra rinnovata e soprattutto in completa sicurezza. Inoltre la collaborazione con le scuole si è concretizzata nella giornata del verde, degli alberi, con il pranzo biologico e la consegna di una borraccia ai ragazzi, mentre nelle strutture scolastiche sono stati installati dei purificatori d’aria e posizionati nuovi serramenti, quest’ultimi anche in biblioteca”.

E infine i giovani: “Come negli anni precedenti è stata consegnata la costituzione ai neo diciottenni con la speranza di stimolare un maggiore coinvolgimento giovanile nell’impegno civico, mentre ai giovanissimi della scuola dell’infanzia e primaria sono state donate a Pasqua le uova di cioccolato, grazie alla sempre molto efficace collaborazione della ben nota Azienda ICAM. Anche quest’anno sono stati proposti ai ragazzi i progetti Cres, Next e Living Land ‘Util’estate’ ed in particolare quelli, che hanno aderito a quest’ultimo, ben hanno potuto sperimentare, quanto i momenti d’aggregazione, se spesi per la collettività, possono diventare anche molto appaganti. Inoltre per accrescere la sicurezza vicino alle scuole, ritenendo fondamentale il coinvolgimento della collettività in questo prezioso compito, si è dato il via ad un regolamento per il nonno vigile”.

Tanti anche gli eventi culturali che il primo cittadino ha voluto ricordare: “Come proposte, che hanno visto la collettività partecipe e coinvolta, ricordiamo gli spettacoli di burattini della Compagnia internazionale Colla e la proiezione dei film della rassegna di Cinema sotto le stelle, le varie presentazione librarie e le ricorrenze della festa della donna e della mamma presso la biblioteca, la rappresentazione teatrale ‘pour toi’, che ha visto protagonista il nostro Paolo Panizza, le serate astronomiche di ‘Lario Celeste’, le tre giornate d’intrattenimento con il corpo di ballo ‘Experience Dance Company’, dedicate alla memoria di Alessandro Bono, e i concerti di Capodanno e del nostro corpo musicale bandistico in diverse location”.

Anche la natura si è ritagliata un suo spazio: “L’attenzione all’ambiente ci ha visto protagonisti nella Giornata del verde pulito, che ha permesso di restituire alla collettività sentieri da anni infestati da erbacce e rovi con il coinvolgimento di un gruppo di Giovani dell’Associazione Operazione Mato Grosso. Questa iniziativa è stata promossa da Regione Lombardia, che ha voluto successivamente distinguere il nostro impegno con un riconoscimento speciale, consegnatoci nella loro sede milanese. I Balconi fioriti sono stati al centro di un’altra proposta, rivolta al decoro del nostro paese, alla quale ha aderito bene la collettività. Ci rende particolarmente orgogliosi anche l’aver vinto il concorso ‘Il bel paesaggio edizione 2022’ del FAI di Lecco, che ha riconosciuto alle frazioni di Muggiasco e Sornico ed alla nostra Piazza IV Novembre motivi per essere apprezzati, conosciuti e degni d’imitazione. Perché in futuro si possa continuare a recuperarli e valorizzarli, per i gessi dello scultore Giannino Castiglioni, custoditi nel nostro territorio comunale, si sono attivati tutti i dispositivi per un’idonea e duratura conservazione”.

Realizzate nel 2022 anche diverse opere pubbliche: “Al nostro cimitero è stato riservato un vero e proprio restyling, che si è concretizzato nell’automazione dei cancelli con nuovi orari d’apertura e nella predisposizione di servizi igienici e di un nuovo piano cimiteriale. Durante tutto l’anno abbiamo visto i seguenti interventi, che hanno contribuito a rendere più vivibile il nostro paese a partire dalle nuove asfaltature in vari tratti stradali, dalla sistemazione della carreggiata fronte Comune, dal nuovo marciapiede e parcheggio Via della Libertà, dalla scala, che dal sagrato della chiesa porta alla provinciale, dall’attuazione a Giussana di un marciapiede in porfido ed una nuova scala d’accesso al parcheggio fino alla realizzazione del nuovo passaggio sotto il ponte ferroviario di Via Leopardi, zona industriale”.

E ancora: “Possiamo citare anche tra le opere compiute l’ultimo atto per la sistemazione dell’agro Silvo pastorale dell’Acqua Fresca, il nuovo campo boe a Riva Bianca, altre nuove fioriere, per migliorare ancora di più l’arredo urbano, ed i recenti lampioni in via San Bernardo, a Grumo, a San Michele ed in Via Ciserino. In collaborazione con l’Amministrazione Provinciale si è provveduto sulla SP 72 alla pulizia delle cunette ed all’asfaltatura del manto stradale da Grumo a Riva Bianca. Come promesso nel nostro programma elettorale, che saremmo intervenuti a disincentivare la velocità dei veicoli in centro paese ecco quest’anno posizionate le colonnine arancioni sulla SP72, per sanzionare chi non rispetta i limiti di transito e per accrescere la sicurezza di ogni pedone, giovane o anziano, cittadino o turista”.

Ed è proprio sul turismo che Stefanoni decide poi di soffermarsi, raccontando le novità in questo campo, a partire dal nuovo sito turistico: “Il benessere presente e futuro della nostra collettività passa anche attraverso la presenza di turisti, che, soggiornando presso le nostre attività ricettive, possano conoscere con facilità tutte le opportunità e gli angoli magari meno noti, ma non certo meno attraenti del nostro paese; per accelerare questa conoscenza, si è partecipato alla Fiera del Turismo a Rimini e a darci una mano sempre a questo scopo ora possiamo contare altresì sul sito turistico, consultabile per tutte le informazioni utili e sul totem di Piazza IV Novembre, che si interfaccia con ogni dispositivo tecnologico. Sono di questi giorni il grazie dell’Amministrazione Comunale a tutti i volontari con il consueto incontro natalizio e il festoso e vivace evento di ‘Natale Insieme’, che ha visto protagonisti folletti, Babbo Natale, zampognari, ragazzi, famiglie, amministratori ed associazioni, tutti accumunati da un unico desiderio: vivere con gioia e pensieri augurali alcune ore assieme a brindisi, panettoni e buon cibo.

Conclude poi con i ringraziamenti e gli auguri, anche da parte dell’Amministrazione comunale: “A questo punto ci è doveroso ringraziare chi durante tutto l’anno ha collaborato con noi a qualsiasi livello ed ha reso possibile quanto sopra esposto.Prima di concludere desideriamo invitarvi a ritirare presso gli uffici comunali il Calendario 2023 di Lierna e rinnovarvi la nostra vicinanza con l’augurio di ogni bene e di tanta serenità per le prossime festività. Buon Natale e buon 2023 a tutti!!!“.