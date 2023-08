Lierna. Il sindaco ringrazia Silea: “Per le persone con disabilità, niente più barriere”

Tutta la riconoscenza del primo cittadino liernese nei confronti della società

“Il sistema introdotto da Silea per ritirare i sacchi dai distributori automatici garantisce inclusività e accessibilità a tutti i cittadini”

LIERNA – “Come Sindaco di Lierna e come Cieco, ringrazio Silea per l’encomiabile impegno dimostrato nell’assicurare accessibilità alle persone con disabilità. In particolare, esprimo la mia gratitudine alla Dott.ssa Michela Gerosa per la prontezza con cui ha affrontato le problematiche legate al distributore di sacchetti. Grazie alle sue azioni, è stata sviluppata un’innovativa soluzione che beneficia sia chi è affetto da disabilità visive, motorie o altre limitazioni fisiche”.

Arrivano i ringraziamenti personali da parte di Silvano Stefanoni, sindaco di Lierna, a Silea, società che gestisce i servizi di raccolta rifiuti in provincia di Lecco, dopo l’introduzione del nuovo servizio che, da remoto, guiderà gli utenti con disabilità al ritiro dei sacchi da tutti i distributori automatici Silea dislocati sul territorio. Tematiche che, per ragioni soprattutto personali, stanno a cuore al primo cittadino. A Lierna, proprio ieri, martedì, è stato inaugurato un distributore automatico di sacchi per la differenziata, il primo in paese.

“L’approccio innovativo di Silea si traduce in un servizio unico – spiega Stefanono – gli individui con disabilità possono chiamare un numero dedicato dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, mettendosi in contatto con un operatore pronto a eseguire le operazioni necessarie in remoto. Questo nuovo sistema elimina le barriere per le persone con disabilità. Per usufruire del servizio, a breve, sarà sufficiente recarsi presso il proprio comune di residenza, comunicare le proprie necessità tramite e-mail. L’impiegato invierà il tutto a Silea. L’operatore di Silea fornirà all’utente i dettagli e un codice identificativo personale, rendendo l’esperienza completamente personalizzata”.

Il sindaco conclude il suo intervento: “Sono riconoscente a Silea per aver dato la possibilità al Comune di Lierna di sperimentare il nuovo sistema e per il suo impegno costante nel fornire un servizio che migliora la vita di tutti i cittadini, garantendo inclusività e accessibilità. Questo è un esempio luminoso di come le persone possono fare la differenza nella creazione di una comunità più solidale e attenta alle esigenze di ognuno”.