Mandello. Nuovo anno, nuovo ‘Scambio Giochi’ all’Atelier creativo

Un incontro nell’ottica del riuso, per ridare vita ai giochi inutilizzati

Primo appuntamento sabato 27 gennaio alla Scuola Media A. Volta

MANDELLO – Con il nuovo anno torna a Mandello lo ‘Scambio giochi’ all’Atelier creativo, iniziativa che prosegue grazie all’impegno dell’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, con in prima linea l’assessore Doriana Pachera, insieme all’Ordine della Civetta, gruppo che ben conosce la materia giochi.

Primo appuntamento fissato per sabato 27 gennaio, un’occasione per gli appassionati di giochi in scatola di trovarsi e scambiarsi oggetti che spesso rimangono impolverati nelle case, inutilizzati e a occupare spazi.

Con ‘Scambio giochi’ si punta a ridare vita agli articoli nelle mani di nuovi proprietari, evitando che finiscano in discarica. Insomma, di rimetterli in gioco e mettere in pratica il riuso, comportamento che nella società attuale è diventato importante attuare. Oltre a scambiarli, è possibile portarli o prelevarli solamente, a titolo gratuito, sempre presso l’Atelier creativo della scuola media A.Volta in via Risorgimento 31, accedendo dal cancello che conduce alla palestra.

L’iniziativa avrà luogo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e, in questa fascia oraria, i partecipanti avranno modo di fermarsi a giocare, se lo desiderano.

Di seguito i giochi accettati: giochi in scatola o di società di qualunque tipo (completi di istruzioni), album e figurine, carte da gioco o collezionabili, lego o costruzioni, videogiochi e console, giochi per neonati (elettronici, in legno…).

Non si raccoglieranno invece bambole, peluches, libri e fumetti, giochi di qualunque tipo non funzionanti o incompleti.

L’invito dell’assessore Pachera è di partecipare numerosi.