Mandello, rientro a scuola senza criticità. Torna utile l’ex mensa delle medie

Riprogrammato il servizio scolastico a Mandello in vista di settembre

Nessuno sconvolgimento per gli alunni. La primaria utilizzerà per i pasti l’ex mensa delle medie

MANDELLO – Anche a Mandello ci si prepara al ritorno in classe degli studenti: il Comune ha diffuso le indicazioni rispetto alle novità del servizio scolastico che, quest’anno, dovrà fare i conti con le misure anti-contagio per tutelare la sicurezza degli alunni.

Per questo riguarda la scuola dell’infanzia, così come da ordinanza regionale, si inizia il 7 settembre. “Confermati gli orari scolastici, sarà data nelle prossime settimane puntuale informazione per il servizio trasporto, già confermato ma ci saranno possibili aggiustamenti di orari” fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli.

Per scuola primaria e medie sono “confermati gli orari di frequenza scelti all’atto dell’iscrizione – spiega Fasoli – Nessuna classe viene divisa ma saranno utilizzate le aule più grandi per le classi più numerose. L’entrata a scuola sarà allo stesso orario per tutti ma divisa su più ingressi per evitare assembramenti nei corridoi”

E’ confermata la mensa per le elementari, “con costo immutato nonostante le necessità legate a Covid-19” ricorda il sindaco, e per rendere possibile il servizio si fruirà dei locali dell’ex mensa delle scuole medie, posta nelle vicinanze delle primarie.