Servizio Civile al Soccorso Bellanese. L’appello ai giovani: “Lasciatevi contagiare dalla voglia di aiutare”

Otto posti per il Servizio Civile Universale al Soccorso Bellanese

Anche quest’anno è possibile partecipare al bando per la selezione di 8 giovani tra i 18 e i 28 anni

BELLANO – Anche quest’anno è possibile partecipare al bando per la selezione di 8 giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderino aderire alla proposta dell’associazione Soccorso Bellanese per dedicare un po’ del proprio tempo all’aiuto solidale al prossimo.

Che cos’è il Servizio Civile? È certamente un’occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, uno strumento prezioso per aiutare le fasce più deboli della società. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile sono molteplici: al Soccorso Bellanese ci si occupa di assistenza, soccorso e trasporto di persone ammalate.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore di attività. E’ previsto un rimborso economico di 507,30 euro al mese e un anno di formazione attiva.

Per ogni dubbio o informazione è possibile contattare il Soccorso Bellanese al numero 3383917642. Le domande di adesione al Servizio civile sono da fare esclusivamente online – muniti di Spid – a questo link: https://domandaonline.serviziocivile.it/