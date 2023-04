Uffici turistici Abbadia e Resinelli: gare ancora aperte

Strutture date in gestione entro fine settimana prossima

Ufficio turistico di Abbadia punta al riconoscimento regionale

ABBADIA/RESINELLI – Sono ancora in corso le gare per dare in gestione gli uffici turistici di Abbadia e dei Resinelli, il cui affidamento per la stagione 2023 sarà sancito in via definitiva entro fine settimana prossima.

“Entro i primi di maggio vogliamo partire con entrambe le strutture – spiega il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni -. Per quanto riguarda la struttura abbadiense, ci siamo prefissato l’obiettivo di ottenere il riconoscimento come InfoPoint da parte di Regione Lombardia. A livello comunicativo sarebbe davvero importante per il territorio”.