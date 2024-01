Varenna: contributi in favore delle famiglie con figli che frequentano la scuola dell’infanzia

Sarà possibile presentare le richieste entro il 31 gennaio 2024

VARENNA – Il Comune di Varenna ha aperto il bando per i contributi in favore delle famiglie residenti con figli che frequentano le scuole dell’infanzia nella Provincia di Lecco, per l’anno scolastico 2023/2024.

La richiesta di contributo si trova sul sito del Comune di Varenna e va presentata entro il 31 gennaio 2024, allegando l’attestazione ISEE:

● con email all’indirizzo varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, con indicato in oggetto “Bando contributo scuola dell’infanzia”;

● consegnando a mano la documentazione presso il Comune.

Per ogni figlio iscritto alla scuola dell’infanzia è necessario presentare una singola richiesta: i contributi sono individuali e si sommano in caso di famiglie con più figli che frequentano la scuola dell’infanzia. Il contributo verrà assegnato in maniera progressiva secondo la tabella ISEE qui sotto riportata. L’ISEE, è un indicatore che misura la condizione economica della famiglia che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e caratteristiche del nucleo familiare (numerosità e tipologia).

Il sindaco Mauro Manzoni ha commentato: “Così come per i contributi alla mensa della scuola dell’obbligo, anche questo sostegno alle famiglie adotta un criterio di progressività. Chi si trova in una peggiore situazione economica, riceverà un contributo maggiore rispetto a chi è più abbiente: è un principio generale espresso dalla nostra Costituzione, che ci sembra doveroso ribadire sia nelle parole, sia nei fatti”.