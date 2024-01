Barzanò, numeri in crescita per la biblioteca: più prestiti e utenti nel 2023

Nel 2023 registrati 721 utenti attivi, 18.530 titoli a disposizione e 16974 prestiti

Da luglio la biblioteca è aperta anche alla domenica mattina grazie ai nuovi volontari

BARZANO’ – Più utenti attivi, più titoli e più prestiti. Sono numeri in crescendo quelli registrati dalla biblioteca di Barzanò che ha chiuso il 2023 registrando un incremento della propria attività con 721 utenti attivi, 18.530 titoli a disposizione e 16974 prestiti.

Nel 2022 ci si era “fermati” a 666 utenti, 17.885 titoli e 15370 prestiti. Nello specifico l’incremento è stato pari all’8,2% sul fronte delle persone che si sono avvalse del servizio, del 3,6% del patrimonio di titoli e del 10,4% per i prestiti.

A incidere, nell’incremento del via vai di libri e persone dalla biblioteca, anche la riapertura, a partire da luglio, dello spazio alla domenica mattina, grazie ai nuovi volontari.

Non solo. Nel corso dell’anno appena concluso, la biblioteca ha organizzato o ospitato quattro mostre di fotografia e arte, sette attività e laboratori per bambini, due corsi per adulti: scrittura e caviardage, una presentazione di libri, oltre che gli incontri del Caffè letterario.